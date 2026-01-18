El accidente de Marta Fort: cómo está la mujer de 89 años que atropelló

Este sábado 17 de enero, Marta Fort, hija del recordado empresario Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito en el barrio porteño de Belgrano. Mientras circulaba en su camioneta BMW por la calle Migueletes al 1100, la joven de 21 años impactó a una mujer de 89 años que cruzaba la calzada. El hecho ocurrió en la zona ubicada entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, movilizando de inmediato a los servicios de emergencia.
Tras el choque, la víctima quedó tendida sobre el piso y recibió asistencia médica por parte del personal del SAME. Según los reportes policiales y judiciales obtenidos por Teleshow, el impacto resultó de carácter leve y se produjo en un momento en que la peatona cruzaba la calle de forma incorrecta. Los médicos del SAME diagnosticaron politraumatismos y dispusieron el traslado de la mujer a un hospital porteño para una mejor evaluación y atención médica.
¿Cómo está la victima del accidente automovilístico de Marta Fort?
En diálogo con Teleshow, el abogado de Fort, César Carozza, aseguró que la mujer herida “está bien” y explicó que, por el momento, no cuenta con más información. Adelantó además que el próximo lunes se presentará para recabar los datos necesarios con el objetivo de formalizar la denuncia del siniestro. El letrado precisó que el automóvil no fue secuestrado, ya que la policía actuó en el lugar y realizó las diligencias correspondientes.
Testigos del hecho relataron que la conductora realizó una maniobra para esquivar un vehículo que se encontraba estacionado en doble fila y que, al abrirse para pasar, atropelló a la mujer. “Ella venía conduciendo, había uno en doble fila, se abrió para pasarlo y se la llevó por delante. También había una moto entorpeciendo”, señalaron personas que presenciaron el accidente y se acercaron a colaborar.
La mujer de 89 años continúa internada en observación mientras se tramitan las actuaciones correspondientes. “El sumario todavía no está porque está en trámite. Aunque sea una lesión leve, el artículo 94 del código de procedimiento obliga a que el caso siga su curso”, explicó el abogado, quien adelantó que el lunes sabrá en qué fiscalía recaerá la causa.
Qué dijo el abogado de Marta Fort sobre el accidente
“Lamentablemente fue un accidente. En realidad no fue Marta la que atropella, sino que la señora cruzó mal y no estaba visible porque la cubría un auto en doble fila. Cuando Marta ve la situación, frena y la señora se apoya en el capote y, por la inercia, cae sentada, pero no es que Marta la toca con la trompa del vehículo y la atropella”, aclaró Carozza en diálogo con TN.
“Esto que estoy diciendo es todo potencial, es lo que me habrían informado porque fui a la comisaría. Lo que más me interesaba era saber su estado de salud, pero no fue más que eso, por suerte parece que la señora está bien”, sentenció el abogado.