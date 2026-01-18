El accidente de Marta Fort: cómo está la mujer de 89 años que atropelló

Qué dijo el abogado de Marta Fort sobre el accidente

“Lamentablemente fue un accidente. En realidad no fue Marta la que atropella, sino que la señora cruzó mal y no estaba visible porque la cubría un auto en doble fila. Cuando Marta ve la situación, frena y la señora se apoya en el capote y, por la inercia, cae sentada, pero no es que Marta la toca con la trompa del vehículo y la atropella”, aclaró Carozza en diálogo con TN.