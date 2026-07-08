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Cartas de lectores: Hoy como ayer
Hace 3 Hs

El 9 de julio de 1816 en la tierra de la eterna primavera se reunieron en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna las Provincias Unidas de Sudamérica para declarar la independencia Argentina. Un verdadero ejemplo patriótico que cumple sus 210 años y que aún con el tiempo transcurrido sigue rodeado por ese libertinaje ambicioso infectado por el capitalismo salvaje contagiando hasta los gobiernos autoritarios y recaudadores en el que varios de sus funcionarios practican la cultura del descarte, la indiferencia, el ego, el nepotismo, la impunidad, la mentira, la corruptela por mayor. Se suma la vagancia que mediante decretos de días no laborables pagados con fines turísticos cuando el país sufre hoy como ayer la falta de dignos trabajos debido a los despidos por la mala economía que repercute en la pobreza por falta de justicia y una buena política. En esta fecha patria debemos homenajear sin cinismo ante nuestro omnipotente a los verdaderos padres de la patria de este granero del mundo quienes dieron su vida por un país libre y soberano prometiéndonos seguir siempre al prójimo y no ser servido ejerciendo la vida con trabajo y valentía desde Tucumán para toda nuestra Argentina con optimismo. Le deseo feliz día a nuestra querida patria.

Pedro Pablo Castaño  

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