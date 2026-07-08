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Democratizar el acceso al arte
Hace 3 Hs

La primera edición de ArTuc dejó un dato que, por sí solo, alcanza para medir su relevancia: en apenas cuatro días se vendieron 150 obras. Pero el verdadero éxito de la feria no puede resumirse en una cifra. Lo más importante ocurrió en otro plano, menos cuantificable y mucho más profundo: Tucumán comenzó a discutir el arte desde un lugar distinto.  ￼

Durante demasiado tiempo, el arte contemporáneo cargó con el prejuicio de pertenecer a un círculo reducido, casi inaccesible. Museos, galerías y coleccionistas parecían hablar un idioma reservado para iniciados. ArTuc decidió romper con esa lógica.

Desde su concepción propuso algo tan simple como revolucionario: que cualquier persona pudiera recorrer una feria, preguntar, sorprenderse, descubrir artistas y, si lo deseaba, comprar una obra sin sentir que estaba invadiendo un territorio ajeno.  ￼

Esa apertura es quizás el mayor mérito de la iniciativa. Porque democratizar el acceso al arte no significa bajar su calidad ni simplificar sus discursos. Significa eliminar barreras simbólicas. Significa entender que una pintura, una escultura, una fotografía o una instalación también pueden dialogar con quien nunca pisó una galería. El arte deja de ser un objeto distante para convertirse en una experiencia cotidiana.

Los resultados demostraron que esa apuesta tenía sentido. Más de 2.000 personas recorrieron los stands, hubo obras para distintos presupuestos y aparecieron compradores que nunca antes habían pensado en iniciar una colección. Ese movimiento económico, lejos de ser un detalle menor, fortalece a artistas, galerías y gestores culturales.

Un mercado saludable no mercantiliza el arte; le permite existir con mayor independencia y proyectarse hacia el futuro.  ￼

También hubo espacio para la sorpresa, para las discusiones y para esas obras que obligan a preguntarse qué entendemos por arte. Esa incomodidad forma parte del espíritu contemporáneo. Una feria no debe limitarse a exhibir piezas bellas; también debe generar conversación, provocar miradas nuevas y poner en tensión las certezas del público.  ￼

Las ciudades evolucionan cuando amplían sus oportunidades culturales tanto como cuando mejoran su infraestructura. Una comunidad moderna no se define únicamente por sus edificios, sus rutas o su desarrollo económico. También lo hace por los espacios donde circulan las ideas, donde se fomenta la creatividad y donde la cultura deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho compartido.

Por eso ArTuc representa mucho más que una feria exitosa. Es la señal de que Tucumán puede aspirar a ocupar un lugar distinto en el mapa cultural argentino. Si esta primera edición logra consolidarse en el tiempo, habrá demostrado que el arte no necesita puertas cerradas para conservar su valor. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario: cuando más personas pueden entrar, más vivo se vuelve.

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