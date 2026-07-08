Hablemos de Salud, hablemos de Prensa

Una opción para cada realidad

Entendiendo que cada etapa de la vida y cada grupo familiar tiene necesidades diferentes, nuestra institución ofrece diversas alternativas prestacionales para elegir. Esto permite que tanto jóvenes como familias encuentren una cobertura a su medida, respaldada por la seguridad que solo una institución con medio siglo de vida puede garantizar. En definitiva, cuando se trata del bienestar de los seres queridos, el valor del trayecto recorrido es lo que marca la diferencia. Y en nuestra provincia, hablar de una salud segura y cercana, sigue siendo hablar de Prensa.