Con más de 50 años de experiencia, Prensa Obra Social consolida su propuesta en la provincia combinando una sólida red prestacional, centros médicos propios y tecnología adaptada a los nuevos tiempos. Porque la cercanía, la confianza y el respaldo histórico, siguen siendo la mejor elección para proteger a la familia.
En un escenario de salud cada vez más complejo y diverso, la elección de una cobertura médica va más allá de una simple cartilla; se trata de encontrar alternativas, seguridad y, sobre todo, soluciones. En Tucumán, el dinamismo del sector ha multiplicado las opciones, pero hay un factor que se mantiene como el pilar fundamental a la hora de proteger lo más valioso: la experiencia.
Bajo la premisa “Hablemos de Salud, hablemos de Prensa”, la institución reafirma su compromiso con la comunidad, recordando que cuidar la vida y la familia exige un conocimiento real de las necesidades locales. Con más de cincuenta años de trayectoria, Prensa Obra Social ha sabido evolucionar de manera constante, transformando su experiencia en un servicio con alta calidad médica.
Infraestructura y libertad de elección
Lejos de las estructuras rígidas, la propuesta de la obra social se enfoca en brindar comodidad y libertad a sus afiliados a través de una infraestructura firme en toda la provincia:
•Profesionales de primer nivel: Más de 250 médicos a elección que cubren todas las especialidades de la medicina.
•Respaldo sanatorial: Una Cobertura en Sanatorios, Asociaciones y Colegios de prestigio, ubicados estratégicamente en toda la provincia de Tucumán.
•Atención sin demoras: Centros Médicos Propios diseñados para ofrecer comodidad, optimizar tiempos y resolver consultas o prácticas en un solo lugar.
Innovación al servicio del afiliado
Esa misma solidez que da la historia, es la que hoy permite mirar al futuro. Prensa ha integrado la tecnología para simplificar el día a día de sus afiliados. A través de la App Prensanet, los afiliados tienen la salud en su celular: pueden gestionar órdenes, autorizaciones y trámites administrativos de manera digital, eliminando la burocracia y las filas innecesarias.
Una opción para cada realidad
Entendiendo que cada etapa de la vida y cada grupo familiar tiene necesidades diferentes, nuestra institución ofrece diversas alternativas prestacionales para elegir. Esto permite que tanto jóvenes como familias encuentren una cobertura a su medida, respaldada por la seguridad que solo una institución con medio siglo de vida puede garantizar. En definitiva, cuando se trata del bienestar de los seres queridos, el valor del trayecto recorrido es lo que marca la diferencia. Y en nuestra provincia, hablar de una salud segura y cercana, sigue siendo hablar de Prensa.