Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta viajar dentro del país o viajar al exterior

Viajar en familia a los destinos nacionales más elegidos durante vacaciones de invierno puede costar entre $2 y $5,2 millones. Para los que opten por ir al exterior, ciudades como Río de Janeiro o Santiago de Chile requiere un presupuesto de $6 a $7,5 millones.
Las vacaciones de invierno vuelven a poner sobre la mesa una decisión sensible para muchos: cómo aprovechar ese tiempo de descanso según el presupuesto disponible. El gasto no se deﬁne solo por el destino. También pesan la fecha del receso escolar, el transporte elegido, la cantidad de noches y la hotelería.
Un relevamiento exclusivo de Focus Market para Hablemos de Plata, el blog de educación ﬁnanciera de Naranja X, analiza destinos nacionales, viajes regionales, escapadas cerca de CABA y fechas del receso escolar. El documento contempla los destinos más consultados en empresas y portales de viaje para el invierno 2026, e incluye precios de referencia para una familia de cuatro, durante siete noches en hotel 3 estrellas con desayuno.
Entre los destinos nacionales más consultados aparecen San Carlos de Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, Mendoza, El Calafate y El Chaltén, Salta y Jujuy, Córdoba y Buenos Aires. En el plano internacional, Brasil encabeza el listado; le siguen Estados Unidos, República Dominicana, Chile y España.
Para quienes eligen Bariloche, el costo familiar varía signiﬁcativamente según el medio de transporte. Viajar en micro y alojarse siete noches en un hotel 3 estrellas llega a $3.992.207, un 57% más que en 2025. Si el traslado se realiza en avión, el total asciende a $5.242.007, con una suba interanual del 11%. La diferencia no es solo de precio, porque el viaje en micro desde Retiro hasta la terminal de Bariloche demanda casi 25 horas.
La nieve agrega otro capítulo al presupuesto. En Cerro Catedral, el pase diario peatonal pasó de $36.000 en 2025 a $90.000 en 2026, con un aumento del 150%. En tanto, el acceso diario para esquiadores subió de $115.000 a $160.000, una variación del 39%.
El informe también incorpora a Salta como alternativa nacional. Para un grupo de cuatro, el viaje en micro semicama ida y vuelta cuesta $880.000, mientras la estadía de siete noches en un hotel 3 estrellas con desayuno se ubica en $1.200.577. El total llega a $2.080.577. En avión, con equipaje incluido, los cuatro pasajes ascienden a $3.777.153 y el paquete completo se ubica en $4.977.730.
Radiografía de costos: destinos nacionales vs. opciones internacionales
Por su parte, los viajes al exterior siguen presentes dentro de las búsquedas. Para Río de Janeiro, el costo total de avión y hotel 3 estrellas durante siete noches alcanza $7.316.904, un 48,5% más que en 2025. El hotel relevado resulta 29% más barato que el año anterior, pero el costo de los pasajes empuja hacia arriba el total del viaje.
Chile también aparece entre las opciones regionales. Para Santiago, destino incorporado este año al relevamiento, el presupuesto familiar estimado es de $6.043.795, compuesto por $4.570.400 en pasajes aéreos y $1.473.395 de alojamiento por siete noches.
“El dólar comienza a apreciarse a nivel mundial al igual que el real brasileño y el peso chileno. Esto impacta directamente en los presupuestos para destinos en el exterior. Para muchos argentinos, los destinos domésticos (Bariloche, Ushuaia o la costa atlántica) ganan atractivo relativo, especialmente si se combinan con promociones locales. Quienes insistan en salir al exterior deberían priorizar paquetes todo incluido, monitorear el tipo de cambio y anticipar compras. Son destinos que exigen mayor planiﬁcación y selección cuidadosa”, explica Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.
Turismo de proximidad como alternativa de ahorro
Para quienes preﬁeren planes más cortos, Focus Market relevó escapadas a una noche cerca de CABA, con estadía, nafta y peajes para una familia de cuatro integrantes. Mercedes, a 100 kilómetros de la Ciudad, alcanza $231.496; San Antonio de Areco, a 113 kilómetros, $209.424; y Lobos, a 115 kilómetros, $224.937.
"Durante estas vacaciones de invierno se consolida una tendencia que ya viene creciendo: las pequeñas escapadas de ﬁn de semana hacia destinos rurales y de cercanía. En un contexto donde las familias administran con mayor cautela su presupuesto, gana terreno el turismo de proximidad, que permite reducir costos de traslado sin resignar experiencias", agrega Di Pace.
El receso escolar tendrá tres ventanas: del 6 al 17 de julio en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe; del 13 al 24 de julio en Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán; y del 20 al 31 de julio en Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.
Con precios que cambian según transporte, destino y duración, la planiﬁcación aparece menos como una recomendación abstracta que como una forma concreta de comparar. En el invierno 2026, elegir entre una semana en el país, una salida regional o una escapada cercana puede implicar diferencias de varios millones de pesos.
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