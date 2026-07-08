Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta viajar dentro del país o viajar al exterior

Acerca de Naranja X:

Somos una compañía que brinda soluciones tecnológicas ﬁnancieras líder en Argentina. Nacimos en 1985 como una tarjeta vinculada a una tienda deportiva en Córdoba y nos transformamos en una de las ﬁntech más relevantes del país, siempre con un propósito claro: hacer que la inclusión ﬁnanciera sea una realidad cotidiana. Actualmente, todos los meses más de 9.5 millones de clientes utilizan nuestras soluciones 100% digitales para gestionar su dinero con cuentas gratis, tarjetas de crédito y débito, préstamos, ahorro, pagos, inversión y seguros.