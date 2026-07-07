Locura total en Bangladesh: el agónico triunfo de la Selección ante Egipto desató una fiesta tremenda a 17.000 kilómetros

Mientras el pitazo final del árbitro desataba el desahogo y la euforia en cada rincón de la Argentina, a más de 17.000 kilómetros de distancia se replicaba una postal que ya se convirtió en una de las tradiciones más hermosas y llamativas de cada cita mundialista. En Bangladesh, una verdadera multitud salió a las calles para festejar la agónica victoria de la Selección frente a Egipto, viviendo la clasificación a los cuartos de final con la misma intensidad que si estuvieran en el Obelisco.