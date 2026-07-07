Copa del Mundo

Locura total en Bangladesh: el agónico triunfo de la Selección ante Egipto desató una fiesta tremenda a 17.000 kilómetros

Miles de fanáticos coparon las calles con camisetas celestes y blancas, bengalas y banderas para celebrar el épico 3-2 que metió a la "Scaloneta" en los cuartos de final del Mundial.

PASIÓN. Las calles de todo Bangladesh se llenaron de gente festejando el triunfo argentino.
PASIÓN. Las calles de todo Bangladesh se llenaron de gente festejando el triunfo argentino.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de fanáticos en Bangladesh celebraron fervientemente la agónica victoria 3-2 de Argentina ante Egipto, que clasificó al equipo a cuartos del Mundial este 7 de julio.
  • Los festejos incluyeron caravanas, banderas y bengalas tras el gol decisivo de Enzo Fernández, repitiendo una histórica tradición de apoyo bangladesí a la albiceleste.
  • Este fenómeno consolida a Bangladesh como la sucursal más apasionada de la hinchada argentina en el mundo, evidenciando un vínculo cultural que supera fronteras geográficas.
Resumen generado con IA

Mientras el pitazo final del árbitro desataba el desahogo y la euforia en cada rincón de la Argentina, a más de 17.000 kilómetros de distancia se replicaba una postal que ya se convirtió en una de las tradiciones más hermosas y llamativas de cada cita mundialista. En Bangladesh, una verdadera multitud salió a las calles para festejar la agónica victoria de la Selección frente a Egipto, viviendo la clasificación a los cuartos de final con la misma intensidad que si estuvieran en el Obelisco.

El frenesí se apoderó por completo de las principales avenidas, plazas y comercios de las ciudades bangladesíes. Equipados con camisetas oficiales de la Selección, réplicas, banderas gigantescas y cotillón albiceleste, los hinchas locales siguieron el minuto a minuto del dramático partido y gritaron el frentazo definitivo de Enzo Fernández como un logro propio. Las imágenes y videos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales volvieron a impactar al mundo por la magnitud de un sentimiento futbolero que rompe con cualquier tipo de barrera geográfica o idiomática.

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En la actualidad, cada presentación del combinado nacional paraliza por completo la rutina del país asiático. Familias enteras, grupos de estudiantes, vecinos y amigos se aglutinan frente a pantallas gigantes montadas en espacios públicos para sufrir y alentar. Cuando el resultado acompaña, las calles se transforman de inmediato en un carnaval de bocinazos, cantos y fuegos artificiales que nada tiene que envidiarle a las celebraciones de Buenos Aires, Rosario o Tucumán.

La tremenda ebullición tras dejar en el camino a los Faraones volvió a ratificar que esta conexión mística ya trascendió lo deportivo. Bangladesh se consolidó como la sucursal más fervorosa, apasionada e inesperada que tiene la hinchada argentina en todo el planeta.

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