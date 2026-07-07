Locura total en Bangladesh: el agónico triunfo de la Selección ante Egipto desató una fiesta tremenda a 17.000 kilómetros
Miles de fanáticos coparon las calles con camisetas celestes y blancas, bengalas y banderas para celebrar el épico 3-2 que metió a la "Scaloneta" en los cuartos de final del Mundial.
Resumen para apurados
- Miles de fanáticos en Bangladesh celebraron fervientemente la agónica victoria 3-2 de Argentina ante Egipto, que clasificó al equipo a cuartos del Mundial este 7 de julio.
- Los festejos incluyeron caravanas, banderas y bengalas tras el gol decisivo de Enzo Fernández, repitiendo una histórica tradición de apoyo bangladesí a la albiceleste.
- Este fenómeno consolida a Bangladesh como la sucursal más apasionada de la hinchada argentina en el mundo, evidenciando un vínculo cultural que supera fronteras geográficas.
Mientras el pitazo final del árbitro desataba el desahogo y la euforia en cada rincón de la Argentina, a más de 17.000 kilómetros de distancia se replicaba una postal que ya se convirtió en una de las tradiciones más hermosas y llamativas de cada cita mundialista. En Bangladesh, una verdadera multitud salió a las calles para festejar la agónica victoria de la Selección frente a Egipto, viviendo la clasificación a los cuartos de final con la misma intensidad que si estuvieran en el Obelisco.
#AHORA | Estudiantes e hinchas en la Universidad Daffodil de Daca, Bangadesh, enloquecieron y desataron una auténtica fiesta tras el tercer gol de la selección Argentina, dejando completamente atónitos a los simpatizantes de Brasil.— Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 7, 2026
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El frenesí se apoderó por completo de las principales avenidas, plazas y comercios de las ciudades bangladesíes. Equipados con camisetas oficiales de la Selección, réplicas, banderas gigantescas y cotillón albiceleste, los hinchas locales siguieron el minuto a minuto del dramático partido y gritaron el frentazo definitivo de Enzo Fernández como un logro propio. Las imágenes y videos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales volvieron a impactar al mundo por la magnitud de un sentimiento futbolero que rompe con cualquier tipo de barrera geográfica o idiomática.
En la actualidad, cada presentación del combinado nacional paraliza por completo la rutina del país asiático. Familias enteras, grupos de estudiantes, vecinos y amigos se aglutinan frente a pantallas gigantes montadas en espacios públicos para sufrir y alentar. Cuando el resultado acompaña, las calles se transforman de inmediato en un carnaval de bocinazos, cantos y fuegos artificiales que nada tiene que envidiarle a las celebraciones de Buenos Aires, Rosario o Tucumán.
Students erupted in celebration after Argentina's dramatic comeback— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 7, 2026
(via FB/Life on DIU) pic.twitter.com/abFaWnwweO
La tremenda ebullición tras dejar en el camino a los Faraones volvió a ratificar que esta conexión mística ya trascendió lo deportivo. Bangladesh se consolidó como la sucursal más fervorosa, apasionada e inesperada que tiene la hinchada argentina en todo el planeta.