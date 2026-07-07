Messi pasó del sufrimiento al desahogo en solo 13 minutos

Esta vez no deslumbró. Durante más de una hora estuvo lejos de ese nivel que había exhibido a lo largo del Mundial y, por momentos, parecía protagonizar una de sus actuaciones más flojas desde que comenzó el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. Falló un penal, estuvo impreciso con la pelota y encontró pocas respuestas frente a una defensa egipcia que lo controló como pocas veces. Sin embargo, cuando Argentina más lo necesitó, volvió a demostrar por qué es diferente. Le bastaron apenas 13 minutos para convertirse otra vez en el gran héroe de la Selección y conducir una remontada que ya tiene un lugar asegurado entre las más épicas de la era de Lionel Scaloni.