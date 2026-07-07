"Este grupo no baja los brazos nunca": el mensaje de Messi tras la épica remontada de la selección argentina ante Egipto

La selección argentina volvió a escribir una página memorable en el Mundial 2026. Después de levantar un 0-2 frente a Egipto y conseguir un agónico triunfo por 3-2 para avanzar a los cuartos de final, Lionel Messi fue una de las voces más buscadas. El capitán celebró la clasificación y destacó la fortaleza anímica del equipo para revertir un partido que parecía perdido. "Estoy muy feliz. No es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo: este grupo no baja los brazos nunca y pelea hasta el final", afirmó.