Copa del Mundo

"Este grupo no baja los brazos nunca": el mensaje de Messi tras la épica remontada de la selección argentina ante Egipto

El capitán destacó el carácter del equipo luego del 3-2 que metió a la Albiceleste en los cuartos de final del Mundial 2026 y aseguró que la reacción del plantel fue "una locura".

DESAHOGO. Messi destacó el carácter de la selección argentina tras remontar un 0-2 ante Egipto y agradeció el apoyo de los hinchas después de la clasificación a los cuartos de final del Mundial.
DESAHOGO. Messi destacó el carácter de la selección argentina tras remontar un 0-2 ante Egipto y agradeció el apoyo de los hinchas después de la clasificación a los cuartos de final del Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras ganarle 3-2 a Egipto en Atlanta, Lionel Messi celebró el pase de Argentina a cuartos del Mundial 2026 y destacó la fortaleza del plantel para revertir un 0-2 adverso.
  • La Selección revirtió un 0-2 con goles de Romero y Messi (quien falló un penal antes de anotar). El capitán valoró el esfuerzo colectivo y agradeció el apoyo de la hinchada.
  • La agónica clasificación fortalece la mística del campeón de cara a cuartos de final, confirmando que Argentina sigue siendo un rival temible en las instancias decisivas.
Resumen generado con IA

La selección argentina volvió a escribir una página memorable en el Mundial 2026. Después de levantar un 0-2 frente a Egipto y conseguir un agónico triunfo por 3-2 para avanzar a los cuartos de final, Lionel Messi fue una de las voces más buscadas. El capitán celebró la clasificación y destacó la fortaleza anímica del equipo para revertir un partido que parecía perdido. "Estoy muy feliz. No es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo: este grupo no baja los brazos nunca y pelea hasta el final", afirmó.

El rosarino, que convirtió el gol del empate tras haber fallado un penal en el primer tiempo, remarcó que la reacción comenzó rápidamente después del descuento de Cristian Romero. "Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía teníamos tiempo", explicó. Además, señaló que este tipo de encuentros reflejan la dificultad que presenta cada instancia de la Copa del Mundo. "Esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera", agregó.

Messi también puso el foco en el esfuerzo colectivo y evitó quedarse con los aspectos individuales de la remontada. Para el capitán, la clasificación fue el premio a un equipo que nunca dejó de creer pese al resultado adverso y que volvió a responder en uno de los momentos más complicados del torneo.

El agradecimiento a los hinchas

Antes de retirarse de la zona mixta, el capitán le dedicó unas palabras a los miles de argentinos que acompañaron al equipo en Atlanta y volvieron a convertir el estadio en una fiesta albiceleste. "Fue una locura lo que hizo este grupo hoy. Estoy muy feliz porque la gente pueda seguir estando, disfrutando de lo que hacemos", cerró.

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