Copa del Mundo

"Siempre sentí que el partido era nuestro": Scaloni explicó por qué nunca perdió la fe en la remontada

Aunque la selección argentina estuvo 2-0 abajo ante Egipto, el entrenador aseguró que desde el banco veía un partido favorable y reveló qué les pidió a sus jugadores.

CONVICCIÓN. Scaloni aseguró que nunca dejó de creer en la remontada porque veía a la selección argentina dominar el desarrollo del partido.
CONVICCIÓN. Scaloni aseguró que nunca dejó de creer en la remontada porque veía a la selección argentina dominar el desarrollo del partido.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras clasificar a cuartos del Mundial, Lionel Scaloni explicó en conferencia que siempre confió en remontar el 2-0 ante Egipto por el dominio que mostraba la Selección Argentina.
  • Pese a ir perdiendo por dos goles, Scaloni pidió calma a sus jugadores y diferenció este partido del sufrido ante Cabo Verde, destacando la evolución del juego colectivo argentino.
  • La clasificación consolida la confianza de la selección argentina de cara a cuartos de final, ratificando la templaza táctica y la fortaleza anímica del campeón defensor.
Resumen generado con IA

El 2-0 parcial nunca modificó la convicción de Lionel Scaloni. Después de la clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial, el entrenador explicó que jamás sintió que el encuentro estuviera perdido porque el desarrollo del juego le transmitía señales positivas. "Siempre sentí que el partido era nuestro", aseguró.

El DT sostuvo que Argentina había generado suficientes situaciones como para cambiar la historia mucho antes. "Además del penal tuvimos tres o cuatro claras. Si el primer tiempo terminaba 2-1 o 3-1 nadie decía nada", afirmó. Por eso, remarcó que el mensaje durante el partido fue mantener la calma y seguir jugando de la misma manera. "Les dijimos que siguieran intentando hasta el final y que no dieran ninguna pelota por perdida", explicó.

Scaloni también contó que, después del empate, percibió un cambio anímico que terminó inclinando definitivamente la balanza. "Había una inercia positiva. Ya no hacía falta decirles nada porque ellos mismos entendieron que el partido estaba para ganarlo", relató.

La diferencia con Cabo Verde

El entrenador comparó este encuentro con el sufrido triunfo ante Cabo Verde y sorprendió con su análisis. "Con Cabo Verde estaba más preocupado porque no encontrábamos herramientas. Hoy el equipo jugó un fútbol totalmente diferente y por eso tenía confianza", concluyó.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolLionel ScaloniCristian RomeroEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
1

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

La estirpe del campeón le alcanzó a Argentina para sobrevivir, pero el fútbol deberá aparecer si quiere defender el título
2

La estirpe del campeón le alcanzó a Argentina para sobrevivir, pero el fútbol deberá aparecer si quiere defender el título

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026
3

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Video: la reacción de Mohamed Salah cuando Lionel Messi falló el penal ante Egipto
4

Video: la reacción de Mohamed Salah cuando Lionel Messi falló el penal ante Egipto

Selección Argentina: cuándo vuelve a jugar por los cuartos de final del Mundial 2026
5

Selección Argentina: cuándo vuelve a jugar por los cuartos de final del Mundial 2026

Confirmado: el 11 titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026
6

Confirmado: el "11" titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Más Noticias
Video: la reacción de Mohamed Salah cuando Lionel Messi falló el penal ante Egipto

Video: la reacción de Mohamed Salah cuando Lionel Messi falló el penal ante Egipto

Selección Argentina: cuándo vuelve a jugar por los cuartos de final del Mundial 2026

Selección Argentina: cuándo vuelve a jugar por los cuartos de final del Mundial 2026

La estirpe del campeón le alcanzó a Argentina para sobrevivir, pero el fútbol deberá aparecer si quiere defender el título

La estirpe del campeón le alcanzó a Argentina para sobrevivir, pero el fútbol deberá aparecer si quiere defender el título

“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia

“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia

Confirmado: el 11 titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Confirmado: el "11" titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Comentarios