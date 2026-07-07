"Siempre sentí que el partido era nuestro": Scaloni explicó por qué nunca perdió la fe en la remontada

Resumen para apurados
- Tras clasificar a cuartos del Mundial, Lionel Scaloni explicó en conferencia que siempre confió en remontar el 2-0 ante Egipto por el dominio que mostraba la Selección Argentina.
- Pese a ir perdiendo por dos goles, Scaloni pidió calma a sus jugadores y diferenció este partido del sufrido ante Cabo Verde, destacando la evolución del juego colectivo argentino.
- La clasificación consolida la confianza de la selección argentina de cara a cuartos de final, ratificando la templaza táctica y la fortaleza anímica del campeón defensor.
El 2-0 parcial nunca modificó la convicción de Lionel Scaloni. Después de la clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial, el entrenador explicó que jamás sintió que el encuentro estuviera perdido porque el desarrollo del juego le transmitía señales positivas. "Siempre sentí que el partido era nuestro", aseguró.
El DT sostuvo que Argentina había generado suficientes situaciones como para cambiar la historia mucho antes. "Además del penal tuvimos tres o cuatro claras. Si el primer tiempo terminaba 2-1 o 3-1 nadie decía nada", afirmó. Por eso, remarcó que el mensaje durante el partido fue mantener la calma y seguir jugando de la misma manera. "Les dijimos que siguieran intentando hasta el final y que no dieran ninguna pelota por perdida", explicó.
Scaloni también contó que, después del empate, percibió un cambio anímico que terminó inclinando definitivamente la balanza. "Había una inercia positiva. Ya no hacía falta decirles nada porque ellos mismos entendieron que el partido estaba para ganarlo", relató.
La diferencia con Cabo Verde
El entrenador comparó este encuentro con el sufrido triunfo ante Cabo Verde y sorprendió con su análisis. "Con Cabo Verde estaba más preocupado porque no encontrábamos herramientas. Hoy el equipo jugó un fútbol totalmente diferente y por eso tenía confianza", concluyó.