"Siempre sentí que el partido era nuestro": Scaloni explicó por qué nunca perdió la fe en la remontada

El DT sostuvo que Argentina había generado suficientes situaciones como para cambiar la historia mucho antes. "Además del penal tuvimos tres o cuatro claras. Si el primer tiempo terminaba 2-1 o 3-1 nadie decía nada", afirmó. Por eso, remarcó que el mensaje durante el partido fue mantener la calma y seguir jugando de la misma manera. "Les dijimos que siguieran intentando hasta el final y que no dieran ninguna pelota por perdida", explicó.