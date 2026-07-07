Fijaron la nueva fecha del juicio contra "Ricky" Puenzo por el crimen de Alejandra Benites

El nuevo juicio contra Ricardo Horacio Puenzo, alias "Ricky", ya tiene fecha de inicio. El debate oral y público comenzará el lunes 3 de agosto, en un proceso en el que el acusado enfrentará nuevamente cargos por el homicidio agravado por odio racial y religioso de Alejandra Estefanía Benites, de 34 años, y por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en perjuicio de Diego Ramón Mercado. La pretensión punitiva del Ministerio Fiscal será la de prisión perpetua.