Fijaron la nueva fecha del juicio contra "Ricky" Puenzo por el crimen de Alejandra Benites

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán fijó para el 3 de agosto el nuevo juicio contra Ricardo Puenzo por el transfemicidio de Alejandra Benites en 2020, donde la fiscalía pedirá prisión perpetua.
- Puenzo fue absuelto en 2021, pero la Corte anuló el fallo por arbitrario. Luego de fugarse a Buenos Aires con una identidad falsa, fue recapturado tras una investigación tecnológica.
- El nuevo proceso busca asegurar justicia por el crimen de odio de la mujer trans y sentar precedentes. La fiscalía insistirá firmemente en la condena a prisión perpetua del acusado.
El nuevo juicio contra Ricardo Horacio Puenzo, alias "Ricky", ya tiene fecha de inicio. El debate oral y público comenzará el lunes 3 de agosto, en un proceso en el que el acusado enfrentará nuevamente cargos por el homicidio agravado por odio racial y religioso de Alejandra Estefanía Benites, de 34 años, y por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en perjuicio de Diego Ramón Mercado. La pretensión punitiva del Ministerio Fiscal será la de prisión perpetua.
El fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios II, Carlos Sale, repasó el recorrido judicial de la causa y recordó que, en una primera instancia, el 9 de junio de 2021, el tribunal de juicio absolvió a Puenzo por el beneficio de la duda. Esa decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Impugnación el 13 de septiembre del mismo año.
Frente a ese escenario, el Ministerio Fiscal interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que declaró admisible la presentación y consideró que la sentencia era arbitraria. "El fallo presenta una gravedad institucional que daña de manera flagrante el deber de imparcialidad como principio rector del accionar de los integrantes del Colegio de Jueces", sostuvo Sale.
El fiscal agregó que uno de los cuestionamientos formulados por el máximo tribunal provincial fue que el tribunal de juicio omitió analizar de manera integral pruebas relevantes, entre ellas el informe anatomopatológico.
Con ese antecedente, el nuevo debate quedó fijado para el lunes 3 de agosto, oportunidad en la que el Ministerio Fiscal volverá a solicitar la pena de prisión perpetua.
La fuga antes del juicio de 2022
Sale también recordó que el proceso ya había sido reprogramado anteriormente. El juicio debía comenzar el 10 de octubre de 2022, pero Puenzo no se presentó a la audiencia prevista para ofrecer una nueva prueba.
"Antes del juicio y con el fin de ofrecer una nueva prueba fue que Puenzo no se presentó a la audiencia, surgiendo que, aparentemente, estaría fuera del país, por lo que se hicieron los trámites pertinentes a los efectos de capturar al evadido", explicó el fiscal.
Además, indicó que la instancia actual responde a la aplicación del artículo 317 del Código Procesal Penal, conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, para que las partes puedan ofrecer la prueba restante o incorporar nueva evidencia de cara al próximo debate oral y público.
La captura en Buenos Aires
Tras la fuga, la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) desplegó una extensa investigación utilizando las herramientas tecnológicas incorporadas por el Ministerio Fiscal.
La pesquisa incluyó 27 informes con intervenciones telefónicas y análisis de sábanas de llamadas. El último reporte, fechado el 9 de junio de este año, permitió ubicar a Puenzo en Mar del Tuyú, partido de La Costa, provincia de Buenos Aires.
Luego de que un juez de garantías de Villa Gesell autorizara un allanamiento, los investigadores lo localizaron en un domicilio de la calle 55, con dominio catastral 223, donde fue detenido el viernes 12 de junio a las 5.45.
Según detalló el auxiliar de fiscal Miguel Fernández al solicitar la prisión preventiva por seis meses, al momento del procedimiento Puenzo exhibió un DNI a nombre de Alejo Fariña. En el lugar también fue identificado un Renault Logan perteneciente a su madre y se secuestraron armas de fuego, un teléfono celular y una notebook.
La acusación
De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Fiscal, el hecho ocurrió el 5 de noviembre de 2020, alrededor de las 5.30, sobre la vereda de un domicilio ubicado en Ayacucho al 900, en San Miguel de Tucumán.
Alejandra Estefanía Benites, mujer trans, se encontraba reunida con Diego Ramón Mercado cuando llegó Puenzo a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton de color oscuro y baja cilindrada.
Siempre según la acusación, mientras mantenía una conversación con Mercado por motivos que la Fiscalía aún procura establecer, se produjo una discusión. En ese momento, Puenzo extrajo de entre sus ropas una pistola calibre 9 milímetros con la intención de matar a ambos.
La Fiscalía sostiene que actuó motivado por el odio hacia la identidad de género de Benites y aprovechándose de la relación desigual de poder existente entre ambos. En ese contexto efectuó múltiples disparos: seis impactaron en Benites, quien murió en el lugar, y cuatro en Mercado.
La víctima sobreviviente fue trasladada al Hospital Centro de Salud, donde permaneció internada durante varios días por heridas que pusieron en riesgo su vida. Finalmente recibió el alta el 10 de noviembre de 2020.
Tras el ataque, el acusado escapó del lugar en la motocicleta y con el arma de fuego que, según la investigación, utilizó para cometer el hecho.