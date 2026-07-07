Seguridad

Una mujer mordió a una policía para impedir que le secuestraran el auto en un control de alcoholemia en Puerto Madryn

Viajaba como acompañante de su hermano, quien dio positivo en el test. La agente herida debió ser atendida en un hospital.

ESCÁNDALO EN PUERTO MADRYN. Una mujer mordió a una policía para impedir que le secuestraran el auto en un control de alcoholemia.
ESCÁNDALO EN PUERTO MADRYN. Una mujer mordió a una policía para impedir que le secuestraran el auto en un control de alcoholemia. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Una mujer fue detenida en Puerto Madryn, Chubut, el domingo tras morder a una policía para evitar que secuestraran el auto de su hermano por dar positivo en alcoholemia.
  • El hecho ocurrió en un control vial al Fiat Uno donde viajaban. Al confirmarse el test positivo del conductor, la mujer obstruyó el operativo y mordió en la mano a la oficial.
  • La agresora fue imputada por lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad, recuperando la libertad este lunes tras ser sometida a una audiencia de control de detención.
Resumen generado con IA

Un violento episodio se registró durante un control de alcoholemia en Puerto Madryn, Chubut, cuando una mujer mordió a una policía para impedir que le secuestraran el automóvil en el que viajaba junto a su hermano. La agresora fue detenida y la agente lesionada tuvo que recibir atención médica.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. La mujer se trasladaba como acompañante en un Fiat Uno conducido por su hermano, cuando personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial les ordenó detener la marcha para realizar un control.

Tras practicarle el test de alcoholemia al conductor, los agentes comprobaron que manejaba bajo los efectos del alcohol. Al comunicarles que el vehículo sería retenido, la mujer reaccionó con violencia.

Los efectivos intentaron contener la situación, pero la acusada comenzó a entorpecer el procedimiento y terminó agrediendo físicamente a una de las policías.

"Se realiza el test de alcoholemia al conductor, arroja resultado positivo y cuando se estaban labrando las actuaciones, una de las acompañantes comenzó a entorpecer el procedimiento", explicó el jefe de la Comisaría Primera de Puerto Madryn, Pablo Carrizo, en declaraciones a SETA TV.

El funcionario agregó que "personal femenino intentó desistir de ese accionar y la mujer se tornó más agresiva, a tal punto que mordió la mano de una empleada policial".

Como consecuencia de la agresión, la uniformada fue trasladada al Hospital Zonal para recibir atención médica.

"Más allá de si era profunda o no la mordedura, este tipo de heridas puede acarrear infecciones porque no sabemos cuál es la situación sanitaria de la persona agresora. Por eso recibió las curaciones inmediatamente", explicó Carrizo.

La mujer fue imputada por los delitos de lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad. Permaneció alojada en el Instituto Provincial Penitenciario (IPP) hasta este lunes, cuando recuperó la libertad tras la audiencia de control de detención.

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