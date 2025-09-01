Récord de vehículos secuestrados por alcoholemia este fin de semana en San Miguel de Tucumán

El funcionario sostuvo que los 57 casos positivos de alcoholemia detectados es una cifra que no tiene precedentes. “Es una cifra récord que no deja de llamar la atención. Estamos hablando de cerca de 60 vehículos que han sido secuestrados este fin de semana, una cifra altamente preocupante. Dentro de estos controles hay resultados que arrojan más de un gramo, de dos gramos, incluso hasta tres gramos de alcohol en sangre, con conductores que se dieron a la fuga o conductores que no se quieren someter al test de alcoholemia”, precisó el titular de Movilidad Urbana, a la vez que afirmó que “no es un dato menor el hecho de que esta cifra que estamos alcanzando este fin de semana sea prácticamente una cifra récord a nivel país; no hay otro municipio que trabaje de esta forma”.