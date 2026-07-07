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La Muni llega a tu barrio: todos los trámites y servicios que habrá este miércoles en Yerba Buena

El programa se instalará en Plaza Los Pacarás, ubicada en la esquina de Jujuy y Anzorena, donde habrá atención de 9 a 19.

La Muni llega a tu barrio: todos los trámites y servicios que habrá este miércoles en Yerba Buena
Hace 1 Hs

Los vecinos de Barrio Los Pinos tendrán este miércoles 8 de julio una nueva oportunidad para acceder a distintos servicios municipales sin salir de su barrio. El programa "La Muni Cerca, la Muni en tu barrio" se instalará en Plaza Los Pacarás, ubicada en la esquina de Jujuy y Anzorena, donde habrá atención de 9 a 19.

Durante la jornada, los asistentes podrán realizar trámites, consultas, reclamos y propuestas, además de recibir atención personalizada de distintas áreas del municipio.

Atención veterinaria y feria de emprendedores

El operativo también ofrecerá espacios de asesoramiento y atención veterinaria, junto con una feria de emprendedores locales, que permitirá a los vecinos conocer y acompañar el trabajo de productores y comerciantes de la ciudad.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la Municipalidad y los vecinos, acercando servicios y soluciones de manera directa a cada barrio de Yerba Buena mediante jornadas de atención integral.

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