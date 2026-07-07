La Muni llega a tu barrio: todos los trámites y servicios que habrá este miércoles en Yerba Buena

Los vecinos de Barrio Los Pinos tendrán este miércoles 8 de julio una nueva oportunidad para acceder a distintos servicios municipales sin salir de su barrio. El programa "La Muni Cerca, la Muni en tu barrio" se instalará en Plaza Los Pacarás, ubicada en la esquina de Jujuy y Anzorena, donde habrá atención de 9 a 19.