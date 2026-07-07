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"Es el mejor jugador del mundo y mejor persona aún": Sofía Martínez, agradecida por el gesto de Mess

La periodista se vio atravesada por los conflictos mediáticos y eligió callar hasta que Messi salió a respaldarla públicamente.

Es el mejor jugador del mundo y mejor persona aún: Sofía Martínez, agradecida por el gesto de Mess
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi saludó públicamente a la periodista Sofía Martínez tras un partido para desmentir los rumores mediáticos de una supuesta mala relación entre ambos.
  • La polémica creció por versiones de que Antonela Roccuzzo prohibió el contacto. Martínez reveló en YouTube que los rumores afectaban a su familia hasta el gesto de Messi.
  • Este respaldo desactiva la polémica mediática y resalta el rol de Messi fuera de la cancha para frenar el hostigamiento y proteger el trabajo de los periodistas deportivos.
Resumen generado con IA

Los rumores de una prohibición por parte de Antonela Roccuzzo a qué Sofía Martínez se acercara a Lionel Messi o a los demás jugadores de la Selección causaron pesar sobre la periodista deportiva. Por eso, luego del partido de Argentina contra Cabo Verde, Martínez agradeció el gesto que Messi tuvo con ella al mostrar públicamente que la relación seguía en términos cordiales e hizo un descargo en su canal de Youtube.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

En el último encuentro que tuvieron Martínez y Messi, el futbolista se acercó para dar una nota y aprovechó el momento para saludarla. En relación al supuesto alejamiento del que se había hablado, el capitán de la Selección eligió una postura para disipar rumores. "Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro, porque te miro; si te saludo, porque te saludo”, le dijo Messi en la rueda de prensa.

El descargo de Sofía Martínez tras el gesto de Messi

Este lunes, Martínez compartió en su canal de Youtube un video-blog el resumen y el detrás de escena de su estadía en Estados Unidos desde donde está cubriendo el Mundial 2026. Pese a que usualmente no elige exponer su vida, el momento la tomó desprevenida y eligió filmarse y contar cómo había sido el saludo de Messi.

En principio, dudó de contar el encuentro. “Entiendo que el trabajo a veces habla por sí solo y mejor callarse que seguir agregando una noticia pero la noticia se sigue agrandando muchas veces”, dijo para comenzar. También aclaró que las habladurías le produjeron frustraciones y enojo: “Son capaces de amargarte un momento porque la ves a tu mamá que sabe, tus tíos también que te miran un poco, cargados con la situación”.

“Creo que saludarme y decir eso es un gesto de un tipo que podría solamente estar pensando en el Mundial y sin embargo ve alrededor y puede ver una piba que la pasa mal”, agregó Martínez. También demostró que, profundamente, agradeció el gesto de amabilidad. “Messi se encargó de que se cierre (este capítulo). Yo creo que es el mejor jugador de todos los tiempos pero increíblemente es mejor persona. Me rescató de esa ola de giladas que se decían, se tomó la atención para ayudarme en esa y yo estoy infinitamente agradecida”, sentenció.

Temas Lionel MessiAntonela Roccuzzo
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