Es furor: la película con José Coronado y Chino Darín que todos están viendo y recomiendan

Las producciones españolas siguen conquistando las plataformas de streaming como Netflixy Prime Video. Un ejemplo de este fenómeno es “Historias para no contar”, una película dirigida por Cesc Gay y protagonizada por José Coronado y el Chino Darín, que a pesar de haberse estrenado en cines en 2022, irrumpió con fuerza este año y se coló en el Top 10 de los títulos más vistos en Prime Video, convirtiéndose en una de las sorpresas del año para el público hispanohablante.