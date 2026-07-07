Es furor: la película con José Coronado y Chino Darín que todos están viendo y recomiendan

Resumen para apurados
- La película española "Historias para no contar", con José Coronado y Chino Darín, ingresó al Top 10 de Prime Video en 2025 gracias al boca en boca de los usuarios.
- Dirigido por Cesc Gay, el filme de 2022 aborda las relaciones humanas en cinco relatos independientes y logró el éxito en streaming sin grandes campañas de promoción.
- Este fenómeno consolida el auge de las producciones ibéricas en plataformas de streaming, que captan audiencias globales apostando por narrativas cercanas y de calidad actoral.
Las producciones españolas siguen conquistando las plataformas de streaming como Netflixy Prime Video. Un ejemplo de este fenómeno es “Historias para no contar”, una película dirigida por Cesc Gay y protagonizada por José Coronado y el Chino Darín, que a pesar de haberse estrenado en cines en 2022, irrumpió con fuerza este año y se coló en el Top 10 de los títulos más vistos en Prime Video, convirtiéndose en una de las sorpresas del año para el público hispanohablante.
Lo más llamativo es que no hubo una gran campaña de promoción, ni se trata de una novedad reciente, ni de una megaproducción global. Pero el boca a boca digital, el interés creciente por el cine español y la calidad de la propuesta bastaron para que miles de usuarios la descubrieran y la recomendaran.
Una mirada ácida y humana a las emociones cotidianas
La sinopsis oficial la describe como una colección de “encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas”. En concreto, se trata de cinco historias breves que abordan con humor e ironía la dificultad humana para gestionar las emociones, los vínculos y las inseguridades.
Cada relato tiene su título y personalidad: “Tengo ganas de verte”, “Sandra”, “Los martes y los jueves”, “Me has hecho muy feliz estos meses” y “París”. Aunque funcionan de forma independiente, en conjunto construyen una narrativa cohesionada, cargada de incómoda humanidad, ironía y momentos que resultan tan absurdos como identificables.
El sello de Cesc Gay y su conexión con la familia Darín
Detrás del proyecto está Cesc Gay, uno de los directores más respetados del cine español. Su capacidad para equilibrar comedia y drama con sutileza ya quedó demostrada en películas como Truman —protagonizada por Ricardo Darín—, Ficción y Krámpack.
En esta nueva obra, Gay vuelve a apostar por una mirada cercana y honesta sobre las relaciones humanas, esta vez con la participación de Ricardo Mario "Chino" Darín, consolidando un lazo artístico con la familia del reconocido actor argentino.
¿Por qué verla?
“Historias para no contar” no es una comedia al uso ni un drama convencional. Es una mezcla fina de ambos géneros que logra hacer reír, incomodar y emocionar al espectador. Sus diálogos agudos, actuaciones convincentes y situaciones tan absurdas como reales logran conectar con el público sin necesidad de efectismos ni grandes artificios.
El éxito en Prime Video es una muestra más del interés creciente por las producciones ibéricas, que apuestan por la calidad narrativa, el trabajo actoral y la cercanía emocional. Si aún no la viste, esta es una excelente oportunidad para sumergirte en un cine que interpela sin subestimar al espectador.