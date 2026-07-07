Cartas de lectores: Escritura manual: el valor de las cartas en tiempos digitales

Hubo un tiempo en que las cartas manuscritas eran el puente cotidiano entre familias, amigos y comunidades. Cada sobre llevaba no solo palabras, sino también la huella personal de quien escribía. En la era digital, ese gesto parece haberse debilitado. Sin embargo, escribir una carta a mano y enviarla por correo sigue siendo un acto vivo, capaz de fortalecer la memoria y transmitir humanidad en cada trazo. La escritura manual no es un vestigio del pasado: es un legado cultural que une generaciones. En este sentido, disciplinas como la caligrafía y la taquigrafía conservan un valor real. Ambas nos recuerdan que escribir a mano es más que un recurso técnico: es un ejercicio de paciencia, memoria y belleza que merece ser preservado. A su vez, países como Suecia y Noruega han impulsado un mayor uso de los libros impresos y de la escritura manuscrita en las aulas, a partir de estudios y experiencias que señalan beneficios para la comprensión y la concentración. Así como en mi blog “Caligrafía Taquigráfica” invito a escribir cartas a mano, también deseo que las cartas vuelvan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Hoy existen espacios que lo demuestran, como el Posdata Café Postal, el primer café postal de Argentina, donde se fomenta la escritura manual y el envío de cartas en un entorno cultural moderno. Estos proyectos confirman que la tradición epistolar puede convivir con la era digital y seguir transmitiendo humanidad en cada palabra escrita. La era digital avanza, pero la carta manuscrita conserva una raíz cultural que no puede reemplazarse. Tal vez sea hora de recuperar ese gesto: escribir unas líneas, enviarlas en un sobre, y dejar que la tinta o el grafito vuelva a unir distancias.