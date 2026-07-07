Cartas de lectores: Motores en marcha

El Gobernador de Tucumán puso “los motores en marcha” y anunció que tiene intenciones de competir por la reelección en 2027 junto al actual Vicegobernador Miguel Acevedo. Tres incógnitas se abren luego de este anuncio: ¿Será habilitada su candidatura por la Justicia? Recordemos que fue gobernador interino durante un año y cinco meses mientras el entonces gobernador Juan Manzur ejercía la Jefatura de gabinete de ministros durante la presidencia de Alberto Fernández. En casa de gobierno dan por descontado que sí podrá competir y que no le ocurrirá lo mismo que a Sergio Uñac y Juan Manzur. Como segundo interrogante, en octubre de 2027 se eligen senadores por Tucumán. ¿Tendrá intenciones Jaldo de sfigurar en la boleta como candidato? Hay antecedentes similares de esta última situación por parte de los ex gobernadores del PJ tucumano: Ramón Ortega fue senador (completando el mandato de Olijela Del Valle Rivas) desde 1998 al 2001. Julio Miranda fue electo Senador en 2003. Luego siguió el turno de José Alperovich -quien también accedió a una banca en el año 2015-. Lo propio hizo Juan Manzur en el año 2023, ingresando en lugar de Pablo Yedlin. La tercera incógnita es si el peronismo llegará “unido” a la elección provincial. Recordemos que en 1995 - por fuertes internas- el PJ perdió la gobernación, por amplio margen, ante el candidato de Fuerza Republicana, Antonio Domingo Bussi. Falta poco menos de un año para la elección provincial (en caso de que la Justicia autorice a que se realicen en mayo de 2027) pero la campaña, de algún modo, ya comenzó.