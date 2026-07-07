Cartas de lectores: El cruce de Cevil Pozo

“Sí, es verdad, lo dice LA GACETA” es real, pues ustedes son motores del cambio al hacer visible la realidad que los del Gobierno desconocen. Tras mi anterior carta sobre puente en el cruce rutas 316/321 (2 de julio), puente sobre canal y puente angosto en el peligroso tramo Los Ralos y Colombres, Cruz Alta, gracias a ustedes ensancharon el sector, colocando tubos de cemento nuevos. Por ese motivo insisto para encontrar solución al cruce de ferrocarril, que tiene pendiente pronunciada y por el que confluyen camiones con cargas diversas -caña, limones y granos- y ómnibus.