Las tragedias viales que nos interpelan

La avenida Francisco de Aguirre acumula una serie de características que la hacen particular. De haber sido una arteria casi marginal que se extendía en el límite norte de la capital y que la separaba de Tafí Viejo y de La Talitas, hoy funciona como una alternativa muy atractiva para aquellos que intentan circular en el eje este-oeste (y viceversa), que es el más transitado de la ciudad. Ocurre que, frente a la ausencia de avenidas y autopistas que circunvalen el área metropolitana, quienes deben dirigirse desde Banda del Río Salí a Yerba Buena, por ejemplo, están condenados a depender del tránsito espeso de las principales avenidas. La que nos ocupa, en cambio, ofrece una circulación algo más fluida que comunica la avenida Juan B. Justo con el viejo Camino del Perú en cuestión de minutos. Es por eso que su flujo vehícular ha ido aumentando de manera directamente proporcional con el colapso de otras arterias centrales, como la Mate de Luna y la Belgrano, por ejemplo.