Los gemelos que quieren eliminar a Argentina: quiénes son Hossam e Ibrahim Hassan, los técnicos de Egipto

Argentina tendrá un rival particular en los octavos de final del Mundial 2026. Del otro lado no solo estará una selección que llega en un gran momento futbolístico, sino también una dupla técnica con una historia única. Egipto es dirigido por los hermanos gemelos Hossam e Ibrahim Hassan, dos leyendas del fútbol africano que desde hace más de tres décadas viven prácticamente cada paso de sus carreras juntos y ahora intentarán dar el golpe frente al equipo de Lionel Scaloni.