Los gemelos que quieren eliminar a Argentina: quiénes son Hossam e Ibrahim Hassan, los técnicos de Egipto
Los hermanos de 59 años lideran a la selección africana desde 2024 y buscarán dar el gran golpe ante la Scaloneta en los octavos de final del Mundial 2026. Como jugadores fueron leyendas de Egipto y hoy sueñan con hacer historia desde el banco.
Resumen para apurados
- Los gemelos Hossam e Ibrahim Hassan, técnicos de Egipto, buscarán eliminar a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 para hacer historia.
- Leyendas del fútbol egipcio, asumieron el cargo en 2024, clasificaron invictos al Mundial y lograron recomponer la relación clave con el delantero estrella Mohamed Salah.
- Este partido ante el campeón del mundo definirá el éxito de su proyecto táctico y podría consolidar a la dupla técnica como una de las grandes revelaciones del torneo.
Argentina tendrá un rival particular en los octavos de final del Mundial 2026. Del otro lado no solo estará una selección que llega en un gran momento futbolístico, sino también una dupla técnica con una historia única. Egipto es dirigido por los hermanos gemelos Hossam e Ibrahim Hassan, dos leyendas del fútbol africano que desde hace más de tres décadas viven prácticamente cada paso de sus carreras juntos y ahora intentarán dar el golpe frente al equipo de Lionel Scaloni.
Con 59 años, los hermanos son una de las imágenes más llamativas del torneo. Idénticos físicamente e inseparables en su trabajo, conforman una sociedad que en Egipto es conocida simplemente como "Los Gemelos". Hossam ocupa el cargo de entrenador principal, mientras que Ibrahim se desempeña como su principal colaborador y asesor táctico, una dinámica similar a la que durante años construyeron Guillermo y Gustavo Barros Schelotto en el fútbol argentino.
Dos leyendas del fútbol egipcio
Mucho antes de sentarse en el banco de suplentes, ambos dejaron una huella imborrable como futbolistas. Hossam Hassan es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Egipto. Convirtió 69 goles en 177 partidos y todavía conserva el récord como máximo goleador de la selección nacional. Además, fue el autor del tanto que clasificó al país al Mundial de Italia 1990, una conquista histórica para el fútbol egipcio.
Ibrahim, por su parte, construyó su carrera como lateral derecho. Dueño de un fuerte temperamento, siempre fue reconocido por su liderazgo dentro del campo y por convertirse en el principal respaldo de su hermano en cada equipo que integraron.
Los dos vistieron las camisetas de los gigantes Al Ahly y Zamalek. Incluso protagonizaron uno de los movimientos más recordados del fútbol egipcio cuando dejaron Al Ahly para incorporarse a su clásico rival, un traspaso que fue bautizado como el "fichaje del siglo". También desarrollaron parte de sus carreras en Grecia y Suiza antes de regresar a su país.
El desafío de sorprender a la Scaloneta
Los hermanos Hassan asumieron la conducción de Egipto en 2024 y rápidamente consiguieron cambiar la cara del equipo. Bajo su conducción, la selección apenas perdió un partido oficial, logró clasificarse invicta al Mundial y consolidó un estilo de juego basado en la disciplina, la intensidad y la flexibilidad táctica.
Uno de los mayores méritos de su gestión fue recomponer la relación con Mohamed Salah. Hossam Hassan había mantenido diferencias con la máxima figura egipcia en el pasado, pero ambas partes dejaron atrás los conflictos y construyeron un vínculo que fortaleció al plantel.
Ahora tendrán el desafío más importante de su ciclo. Frente a ellos estará la Selección Argentina, campeona del mundo y candidata al título. Para los gemelos, eliminar al equipo de Scaloni significaría escribir la página más importante de sus carreras como entrenadores y confirmar que el proyecto iniciado hace dos años está preparado para competir contra cualquiera.