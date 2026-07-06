Carlos Queiroz publicó una emotiva carta tras la eliminación de Ghana: ¿se despide de las "Estrellas Negras"?

La eliminación de Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que una derrota deportiva. Horas después de la caída frente a Colombia, el entrenador Carlos Queiroz publicó una extensa carta en sus redes sociales con un fuerte tono de despedida, aunque la Federación de Fútbol de Ghana todavía no confirmó oficialmente el final de su ciclo.