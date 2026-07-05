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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 5 de julio

Conocé qué números fueron los ganadores.

Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 186 del Tuqui 10 este 5 de julio; el pozo millonario quedó vacante al no registrar ganadores con diez aciertos.
  • El pozo de $168 millones se acumuló, aunque la modalidad Seguro Sale benefició a un apostador de San Miguel de Tucumán con un premio de casi 11 millones de pesos.
  • El próximo sorteo se realizará el 12 de julio con un pozo acumulado que superará los 200 millones de pesos, incrementando la expectativa entre los apostadores.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 realizó este domingo 5 de julio su sorteo N° 186, con un pozo millonario que volvió a quedar vacante, por lo que el premio mayor seguirá acumulándose para el próximo sorteo.

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán informó que ningún apostador logró acertar los diez números sorteados, mientras que el premio del Seguro Sale sí tuvo un ganador.

Tuqui 10: el cartón con los datos del sorto de este 5 de julio Tuqui 10: el cartón con los datos del sorto de este 5 de julio

Números ganadores del Tuqui 10 del 5 de julio

Los diez números favorecidos en el sorteo N° 186 fueron:

01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 19 - 2

El pozo de $168.420.657,92 quedó vacante, por lo que continuará incrementándose para el próximo concurso.

Seguro Sale: hubo un ganador

En la modalidad Seguro Sale, los números sorteados fueron:

03 - 04 - 05 - 08 - 13 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22

Bolilla extra: 16.

En esta oportunidad, un apostador de San Miguel de Tucumán resultó ganador y se llevó un premio de $10.981.708,80.

Ganadores por número de cartón

Además, diez participantes fueron beneficiados con premios de $700.000 cada uno gracias a sus números de cartón:

082328

049826

084382

097827

080866

043106

045430

087232

065932

047494

Ganadores del Sorteo Especial

Cinco apostadores fueron favorecidos en el Sorteo Especial y recibirán $400.000 cada uno:

Haydee Camperos

Ángela Ponce

Verónica Palomino

Segundo Reinoso

Lucía Herrera

¿Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10?

La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 12 de julio de 2026, correspondiente al cartón rojo.

Para esa fecha, el juego ofrecerá un Pozo Millonario de $200.181.442,56 y un Seguro Sale de $9.772.549,12, cifras que podrían incrementarse si continúan acumulándose premios.

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