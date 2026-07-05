Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 5 de julio

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 186 del Tuqui 10 este 5 de julio; el pozo millonario quedó vacante al no registrar ganadores con diez aciertos.
- El pozo de $168 millones se acumuló, aunque la modalidad Seguro Sale benefició a un apostador de San Miguel de Tucumán con un premio de casi 11 millones de pesos.
- El próximo sorteo se realizará el 12 de julio con un pozo acumulado que superará los 200 millones de pesos, incrementando la expectativa entre los apostadores.
El Tuqui 10 realizó este domingo 5 de julio su sorteo N° 186, con un pozo millonario que volvió a quedar vacante, por lo que el premio mayor seguirá acumulándose para el próximo sorteo.
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán informó que ningún apostador logró acertar los diez números sorteados, mientras que el premio del Seguro Sale sí tuvo un ganador.
Números ganadores del Tuqui 10 del 5 de julio
Los diez números favorecidos en el sorteo N° 186 fueron:
01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 19 - 2
El pozo de $168.420.657,92 quedó vacante, por lo que continuará incrementándose para el próximo concurso.
Seguro Sale: hubo un ganador
En la modalidad Seguro Sale, los números sorteados fueron:
03 - 04 - 05 - 08 - 13 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22
Bolilla extra: 16.
En esta oportunidad, un apostador de San Miguel de Tucumán resultó ganador y se llevó un premio de $10.981.708,80.
Ganadores por número de cartón
Además, diez participantes fueron beneficiados con premios de $700.000 cada uno gracias a sus números de cartón:
082328
049826
084382
097827
080866
043106
045430
087232
065932
047494
Ganadores del Sorteo Especial
Cinco apostadores fueron favorecidos en el Sorteo Especial y recibirán $400.000 cada uno:
Haydee Camperos
Ángela Ponce
Verónica Palomino
Segundo Reinoso
Lucía Herrera
¿Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10?
La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 12 de julio de 2026, correspondiente al cartón rojo.
Para esa fecha, el juego ofrecerá un Pozo Millonario de $200.181.442,56 y un Seguro Sale de $9.772.549,12, cifras que podrían incrementarse si continúan acumulándose premios.