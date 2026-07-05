San Martín dejó atrás la tensión y volvió a sonreír: la intimidad de los festejos tras el triunfo en Paraná

Con el correr de los minutos, el vestuario comenzó a vaciarse lentamente. Los jugadores fueron subiendo al colectivo que los esperaba a pocos metros de la salida. Uno de los últimos en aparecer fue Juárez, que cargó el parlante sobre uno de sus hombros y caminó hasta el ómnibus con una amplia sonrisa mientras la música seguía acompañando el momento. Detrás lo hacían los integrantes de la delegación, conformada también por el jefe de prensa Sebastián Lorenzo Pisarello, el prosecretario Gerónimo García Mirkin y el vocal Nery Nieto. El ambiente era de satisfacción, aunque el mensaje que se repetía entre dirigentes, cuerpo técnico y futbolistas era el mismo: el triunfo era necesario para cortar la racha, recuperar confianza y empezar a mirar los próximos días con otro ánimo, pero sin perder de vista que todavía queda mucho camino por recorrer.