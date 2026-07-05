Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder con Noruega en los octavos de final

El partido se desarrolló con los nórdicos manejando la pelota y el Scratch replegado en su campo para golpear con ataques directos. Los europeos impusieron las condiciones en los primeros minutos, al punto de que Patrick Berg convirtió un gol que fue invalidado por fuera de juego. Luego una mala salida desde el fondo, la Verdeamarela se encontró con un penal a favor por una imprudente entrada de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha que el árbitro Ismail Elfath cobró tras la intervención del VAR. Örjan Nyland le ganó el duelo a Bruno Guimarães y le atajó el disparo sobre su palo izquierdo.