La Iglesia volvió a advertir sobre la crisis social y alertó al Gobierno por la pobreza y la falta de empleo

En su homilía, el jefe de la Iglesia porteña instó a "estar cerca" de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y advirtió sobre el impacto que generan el desempleo, la pobreza, la soledad de los adultos mayores, la enfermedad y las personas que viven en la calle. Además, pidió dejar de lado "la crueldad y el individualismo" para fortalecer la solidaridad y el compromiso con los sectores más afectados.