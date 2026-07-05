La Iglesia volvió a advertir sobre la crisis social y alertó al Gobierno por la pobreza y la falta de empleo
Durante una misa en homenaje a los curas palotinos asesinados en 1976, el arzobispo de Buenos Aires pidió no ser indiferentes ante la crisis social y llamó a acompañar a quienes sufren el desempleo, la exclusión y la vida en la calle.
Resumen para apurados
- El arzobispo Jorge García Cuerva advirtió al gobierno de Milei por la pobreza y el desempleo durante una misa en Belgrano, reclamando mayor compromiso ante la crisis social.
- El reclamo ocurrió en el homenaje por los 50 años del asesinato de los sacerdotes palotinos. El prelado instó a dejar la crueldad para asistir a los sectores más vulnerables.
- Esta advertencia se suma a previos reclamos de la Iglesia y marca la presión social sobre el Estado para coordinar medidas urgentes ante el deterioro del tejido social.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a enviar un mensaje dirigido al Gobierno de Javier Milei, al reclamar un mayor compromiso frente a la crisis social y económica que atraviesa el país. Durante una misa celebrada en la parroquia San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, sostuvo que no hay lugar para la indiferencia ante el crecimiento de la pobreza y la falta de empleo.
En su homilía, el jefe de la Iglesia porteña instó a "estar cerca" de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y advirtió sobre el impacto que generan el desempleo, la pobreza, la soledad de los adultos mayores, la enfermedad y las personas que viven en la calle. Además, pidió dejar de lado "la crueldad y el individualismo" para fortalecer la solidaridad y el compromiso con los sectores más afectados.
El mensaje fue pronunciado al cumplirse 50 años del asesinato de los cinco curas palotinos, un crimen cometido durante la última dictadura militar. En ese marco, García Cuerva recordó que las víctimas fueron perseguidas por defender la dignidad humana y aseguró que ese legado sigue siendo una referencia para enfrentar los desafíos sociales actuales.
Las declaraciones del arzobispo se suman a otros planteos públicos que realizó en los últimos meses sobre el deterioro del tejido social y la necesidad de que el Estado, la dirigencia y la sociedad trabajen de manera conjunta para atender las demandas de los sectores más vulnerables.