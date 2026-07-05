Primera Nacional: ¿Dónde ver en vivo el partido entre Patronato y San Martín?

Resumen para apurados
- San Martín visita hoy a las 15:30 a Patronato por la fecha 19 de la Primera Nacional, con la urgencia de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla.
- El equipo tucumano, que lleva seis partidos sin ganar, estrena a Alejandro Orfila como DT y presenta cuatro incorporaciones tras sufrir un recambio de plantel.
- Este inicio de la segunda rueda resulta clave para que San Martín acorte la distancia de 13 puntos con el líder y mantenga vivas sus aspiraciones de ascenso.
Con la obligación y la ilusión de mejorar la magra cosecha de puntos de la primera mitad del torneo, San Martín visita esta tarde, desde las 15.30, a Patronato, por la fecha 19 de la Primera Nacional. Transmite LPF Play.
Ya con Alejadro Orfila en reemplazo de Andrés Yllana en la conducción técnica, San Martín encará el último tramo del torneo urgido por sumar puntos, después de los 23 conseguidos en las primeras 18 fechas. Esto lo llevó al puesto 12 y a ubicarse a 13 puntos de distancia del líder, Gimnasia de Jujuy.
El "Santo" viene de igualar 1-1 ante Temperley como visitante y así cortó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas afuera de La Ciudadela. Sin embargo, la victoria se hace esperar desde hace seis partidos, lo que incrementó la impaciencia de los hinchas y llevó a la dirigencia a dar un golpe de timón.
Para este mercado de pases del receso, San Martín apostó por Gabriel Carabajal, Rodrigo Ayala, Alvaro Veliez y Bruno Cabrera, quienes reemplazarán las salidas de Lucas Diarte, Elías López, Benjamín Borassi, Luciano Ferreyra y Facundo Pons.
¿Dónde ver en vivo Patronato vs San Martín?
El partido entre Patronato y San Martín, que comenzará a las 15.30, será televisado por la plataforma LPF Play, que se puede descargar desde el Play Store (Android) y App Store (iOS). Clic para ver en la PC.
Probables formaciones: Patronato vs San Martín
Patronato: Alan Sosa; Walter Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra y Cristian Genez; Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo, Alejo Miro y Valentín Lautaro Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga. Director Técnico: Marcelo Candia.
San Martín: Nahuel Manganelli o Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Rodrigo Ayala; Agustín Graneros, Aníbal Paz o Alan Cisnero, Nicolás Castro y Jorge Juárez; Santiago Briñone; Luca Arfaras o Diego Diellos. Director Técnico: Alejandro Orfila.
Árbitro: Adrián Franklin. Estadio: Patronato.