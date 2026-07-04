Mundial 2026: La comida también se viste de celeste y blanco

Resumen para apurados
- Emprendedores gastronómicos en Tucumán lanzaron en junio alimentos temáticos celeste y blanco para celebrar el Mundial 2026 y captar la pasión de los hinchas locales.
- Elaboran pizzas celestes, sorrentinos de empanada tucumana y dulces de Messi usando técnicas artesanales para fusionar la gastronomía con la pasión futbolística local.
- Estas iniciativas demuestran cómo el Mundial impulsa la economía local y la creatividad, proyectando un aumento en las ventas y consolidando nuevas cábalas para los partidos.
El Mundial no sólo se vive frente al televisor. También se sirve en la mesa, se comparte en familia y se transforma en cábala. En Tucumán, distintos emprendimientos gastronómicos encontraron una forma creativa de sumarse al clima argentino: pastas, pizzas, chocolates, gomitas y productos de panadería con los colores de la bandera.
Junio, además, le dio otro sentido a la propuesta. El mes del Día de la Bandera se mezcló con la pasión por la Selección y llevó el celeste y blanco a las cocinas. Así, la comida aparece como punto de encuentro, festejo e identidad.
Sabores para alentar
En Tafí Viejo, Claudia Magdalena, creadora de Valentini Pastas, ideó sorrentinos mundialistas con masa celeste y relleno de empanada tucumana. El emprendimiento nació en la casa de sus nonos, como una forma de homenaje familiar. “Valentini nació como una forma de homenajear el legado y el cariño de mis nonos”, expresó Claudia.
La propuesta cuesta $12.000 el paquete de 14 unidades, en precio promocional. La masa obtiene su color con pigmentos de repollo morado y el relleno tiene carne cortada a cuchillo. “Como nuestra especialidad son los sorrentinos, nos preguntamos qué pasaría si hacíamos uno relleno de empanada tucumana. Suena raro, pero quedó buenísimo”, afirmó.
La emprendedora contó que hace pocos días retomaron el proyecto, por lo que las primeras reacciones llegaron de amigos. “Les sorprendió y nos alentaron a seguir innovando”, contó.
Una pizza de cábala
También en Tafí Viejo, A Pura Llama presentó la Pizza “Scaloneta” en el Mercado Municipal, ubicado en San Martín y Sarmiento. Leandro Chavarría explicó que el emprendimiento suele crear productos especiales para fechas puntuales. Esta vez, el Mundial marcó el pulso.
La pizza tiene masa celeste, salsa de tomate, queso y huevo en el centro, que representa el sol. Además, simula una escarapela grande. Sus masas son de estilo napolitano, con fermentación en frío de 48 horas. “La idea es que cada vez que juegue la Selección sea una cábala pedir una “Scaloneta” para ver el partido”, dijo Chavarría.
El color llamó la atención de los clientes y de los trabajadores del mercado. “A la gente le llamó mucho la atención porque no está acostumbrada a ver una masa celeste, mucho menos en una pizza”, expresó.
Para Leandro, la pizza se suma a las alternativas de una juntada mundialista. “Creo que va más de la mano con una picada que con un asado, pero también puede ser una alternativa para ver el partido”, señaló.
Figuritas que se comen
En Panadería Desirée, ubicada en San Juan 202, Gabriela Cabrera apostó por productos dulces y salados con temática mundialista. La propuesta incluye tortas, cupcakes, donas, alfajores, galletitas, paletas de chocolate, pop cakes y opciones saladas para la previa.
Las más buscadas son las figuritas comestibles, hechas con galletas de vainilla y una imagen impresa en papel de arroz. La de Messi y la del “Dibu” están entre las favoritas. “Lo primero que aparece es la sorpresa y después la alegría. Ver esas caras no tiene precio”, afirmó Gabriela.
La pastelera contó que los productos los compran tanto chicos como adultos. Algunos los llevan para hijos, sobrinos o hermanos. Otros los eligen como regalo o como detalle para compartir después de una comida durante los partidos.
Este tipo de producción puede demandar unas seis horas porque la panadería trabaja de manera artesanal, desde la masa hasta la decoración final. Los pedidos personalizados también ocupan un lugar importante, con camisetas que llevan el nombre del agasajado, tortas con forma de cancha y mesas dulces o saladas.
Chocolate y sorpresas
Edith Ruiz, de Todo es Chocolate, también adaptó su producción al Mundial. En el local de Ricardo Rojas 440 ofrece paletas macizas de Messi, medallas, copas, pelotas con confites, camisetas de chocolate y tortas piñata. También sumó picadas mundialistas y conitos desde Todo es Gomita. “La idea de adaptar los productos al clima del Mundial ya viene de mundiales anteriores. Cada vez sumamos más productos”, explicó Ruiz.
El público principal es infantil, aunque los adultos también compran para regalar, compartir o hacer bromas. Las picadas de gomitas se vendieron mucho para ver partidos en familia, con amigos o en pareja. Por eso ofrecen tamaños familiares y opciones para dos o tres personas.
Entre los productos más elegidos del emprendimiento figuran las paletas, que van desde $1.000 a $3.000, los celulares de chocolate de $3.500 y los billetes dólar. En la línea mundialista, los combos y box también tuvieron buena salida. “Para el Día del Padre vendimos muchas camisetas de Argentina”, contó Ruiz.
Más allá del resultado deportivo, estas propuestas muestran cómo el Mundial se traduce en creatividad, trabajo y emoción. En cada mesa, el celeste y blanco aparece como excusa para reunirse, alentar y compartir.