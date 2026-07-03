Argentina se pegó un susto ante Cabo Verde: las seis claves de una clasificación que encendió las alarmas

Primer capítulo: sin profundidad

Argentina salió decidida a asumir el protagonismo. Tuvo la pelota desde el primer minuto, la movió de un lado al otro y monopolizó la posesión. Pero una cosa era tener el balón y otra muy distinta era lastimar. Fue como un alumno que estira una respuesta para aparentar que sabe sin ir nunca al punto. La circulación era prolija, aunque demasiado previsible. La Selección parecía esperar que los espacios aparecieran solos, sin acelerar ni romper líneas. Del otro lado, Bubista diseñó un 4-5-1 compacto, cerró los caminos interiores y tuvo un objetivo claro: que Lionel Messi recibiera siempre incómodo.