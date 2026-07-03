Argentina se pegó un susto ante Cabo Verde: las seis claves de una clasificación que encendió las alarmas
La Selección encontró la clasificación gracias a su jerarquía, pero el funcionamiento colectivo volvió a generar interrogantes. Cómo cambió el partido una y otra vez y por qué el bicampeonato exigirá una versión mucho mejor.
Resumen para apurados
- Argentina clasificó a octavos del Mundial tras vencer con sufrimiento 3-2 a Cabo Verde, debido a su jerarquía individual que compensó las falencias colectivas del equipo.
- Tras abrir el marcador, el campeón se relajó e incurrió en imprecisiones, permitiendo que Cabo Verde empatara dos veces antes de sellar el triunfo 3-2 en la prórroga.
- La ajustada victoria enciende las alarmas de cara a las próximas fases del torneo; para retener el título, la Selección deberá mejorar su funcionamiento y evitar descuidos.
Durante décadas, el fútbol se explicó en dos tiempos. Este Mundial cambió las reglas y ahora también cambió la forma de contar los partidos. Argentina y Cabo Verde disputaron seis tiempos. Pero, más que seis períodos, fueron seis estados de ánimo. Cada vez que parecía que el encuentro encontraba un dueño, volvía a cambiar de manos. La Selección pasó de controlar el juego a relajarse demasiado pronto; de sentirse cómoda a quedar incómoda; de creer que tenía el partido resuelto a verse obligada a empezar de nuevo. Fueron seis capítulos que construyeron una historia mucho más compleja que un simple 3-2.
Primer capítulo: sin profundidad
Argentina salió decidida a asumir el protagonismo. Tuvo la pelota desde el primer minuto, la movió de un lado al otro y monopolizó la posesión. Pero una cosa era tener el balón y otra muy distinta era lastimar. Fue como un alumno que estira una respuesta para aparentar que sabe sin ir nunca al punto. La circulación era prolija, aunque demasiado previsible. La Selección parecía esperar que los espacios aparecieran solos, sin acelerar ni romper líneas. Del otro lado, Bubista diseñó un 4-5-1 compacto, cerró los caminos interiores y tuvo un objetivo claro: que Lionel Messi recibiera siempre incómodo.
Lo consiguió. El capitán apenas inquietó con una combinación junto a Thiago Almada y un remate de media distancia. Mientras Argentina administraba la posesión, Cabo Verde administraba la paciencia, esperando un error para salir de contraataque.
Segundo capítulo: el gol que relajó al campeón
El segundo tiempo comenzó de la mejor manera. Lisandro Martínez filtró un pase brillante, Messi quedó de frente al arco y definió con su jerarquía habitual para abrir el marcador. Parecía el punto de partida para un dominio absoluto, pero sucedió lo contrario.
El 1-0 generó una tranquilidad excesiva. Argentina siguió manejando la pelota, pero perdió agresividad. Empezó a jugar como si el reloj estuviera por marcar el final cuando todavía quedaba mucho por delante. Nunca aprovechó el impacto anímico que suele producir un gol y permitió que Cabo Verde siguiera creyendo en su plan.
Tercer capítulo: el partido cambió de dueño
La reanudación mostró a una Argentina todavía más imprecisa. Ya no solo le costaba generar peligro; también comenzaron los errores en la circulación y en los retrocesos. La presión perdió coordinación y el equipo dejó de controlar los espacios. El castigo llegó rápido. En prácticamente la primera llegada clara, Deroy Duarte encontró huecos, aprovechó las desatenciones defensivas y marcó el empate.
Lo más preocupante no fue el gol, sino la reacción. Enzo Fernández no logró conducir, Mac Allister dejó de romper líneas, De Paul perdió influencia y Lautaro Martínez nunca consiguió imponerse sobre los centrales rivales. Argentina dejó de transmitir seguridad.
Cuarto capítulo: sin soluciones
Con el marcador igualado, la Selección volvió a instalarse en campo rival. Otra vez tuvo la pelota. Otra vez dominó el territorio. Pero volvió a demostrar que la posesión, por sí sola, no garantiza superioridad. Cabo Verde sostuvo una estructura defensiva admirable, la misma que le había permitido empatar frente a España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos.
Los cambios tampoco modificaron el panorama. Nicolás González aportó presencia aérea, aunque sin peso en los metros finales. Julián Álvarez, en tanto, firmó uno de sus encuentros más discretos: nunca encontró conexiones con sus compañeros y se lo vio lejos de su mejor versión. Argentina atacaba mucho, pero generaba poco.
Quinto capítulo: el corazón de Cabo Verde
La prórroga comenzó como todos imaginaban. Messi envió un centro preciso, Alexis Mac Allister ganó de cabeza y Lisandro Martínez aprovechó el rebote para convertir el 2-1. Todo hacía pensar que la historia estaba resuelta. Pero Cabo Verde volvió a demostrar por qué fue una de las revelaciones del Mundial. Adelantó sus líneas, empezó a ganar terreno y, por primera vez, la posesión dejó de ser argentina.
El premio llegó con un golazo. Sidny Cabral sacó un remate desde un ángulo del área que sorprendió a Emiliano Martínez y volvió a empatar un encuentro que parecía terminado. Argentina volvía a empezar.
Sexto capítulo: el alivio, no la tranquilidad
El último capítulo resumió toda la noche. Argentina siguió buscando más por necesidad que por claridad. El tercer gol llegó gracias a un centro que Diney Borges terminó desviando contra su propio arco. Fue un alivio. No una confirmación.
Después del 3-2, Cabo Verde intentó una reacción final, aunque ya no encontró fuerzas para volver a complicar. La Selección avanzó de ronda, aunque también terminó pendiente de las molestias físicas de Nicolás González y Facundo Medina. Una clasificación que deja una advertencia El resultado dice que Argentina sigue en carrera. El desarrollo cuenta otra historia.
Messi volvió a aparecer cuando el equipo más lo necesitó. Lisandro Martínez fue decisivo con un pase de gol y un tanto propio. Pero el funcionamiento colectivo volvió a quedar en deuda. Durante demasiados pasajes confundió posesión con control, administró mal los tiempos del partido, perdió intensidad cuando debía acelerar y sufrió cada vez que el rival decidió atacarla.
Los próximos rivales exigirán mucho más. Y allí ya no alcanzará únicamente con la jerarquía individual. Porque si Argentina sigue jugando de esta manera, alternando largos momentos de dominio estéril con desconcentraciones que la dejan expuesta, defender el título será una misión muchísimo más compleja. En un Mundial que obliga a reinventarse en cada partido, el campeón ya no puede permitirse confiarse.