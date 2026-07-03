José Luis Chilavert quedó en el centro de la polémica por una frase sobre Francia antes del duelo con Paraguay
El exarquero paraguayo respondió a las críticas del francés Christophe Dugarry con una publicación que fue cuestionada por su contenido discriminatorio. Sus declaraciones llegaron en la antesala de los octavos de final del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- El exarquero José Luis Chilavert desató una fuerte polémica tras publicar comentarios discriminatorios contra Francia en la antesala del cruce por octavos del Mundial 2026.
- El conflicto surgió cuando Dugarry descalificó el nivel paraguayo. Chilavert replicó atacando la etnicidad de Francia, reviviendo tensiones del histórico cruce en el Mundial 1998.
- Este cruce empaña el buen momento de Paraguay y desvía la atención del decisivo partido del sábado, sumándose a las recientes tensiones entre Chilavert y la delegación nacional.
José Luis Chilavert volvió a generar controversia en la previa del cruce entre la selección de Paraguay y la selección de Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El histórico exfutbolista respondió a las críticas del exdelantero Christophe Dugarry con una publicación que fue ampliamente cuestionada por su contenido discriminatorio.
La polémica comenzó después de que Dugarry descalificara el nivel de Paraguay y pronosticara una amplia victoria francesa. En su respuesta, Chilavert hizo una referencia a la composición étnica del plantel francés, un comentario que fue señalado como de tinte racista y que desvió el foco del debate futbolístico.
La publicación recordó el antecedente del Mundial de 1998, cuando Francia eliminó a Paraguay en los octavos de final con el recordado gol de oro de Laurent Blanc.
También elogió al equipo de Gustavo Alfaro
Más allá de la controversia, Chilavert destacó el presente del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro tras la clasificación a los octavos de final.
El exarquero resaltó la "rebeldía" y el carácter que mostró el plantel paraguayo para avanzar de ronda, aunque sus declaraciones quedaron opacadas por la repercusión de su publicación sobre Francia.
Una relación tensa con el entorno de la "Albirroja"
En los últimos meses, Chilavert mantuvo un tono crítico hacia distintos protagonistas de la selección paraguaya. Entre ellos figura el propio Gustavo Alfaro, con quien protagonizó varios cruces públicos por diferencias sobre el presente del equipo.
Además, también cuestionó al arquero Orlando Gill, situación que motivó una respuesta pública por parte de la esposa del guardameta.
Las declaraciones del excapitán paraguayo llegan en un clima de máxima expectativa por el duelo frente a la selección de Francia, una de las grandes candidatas al título, que se disputará este sábado por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.