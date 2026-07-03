Gustavo Alfaro volvió a dejar una frase viral antes del duelo con Francia: "Es una tormenta eléctrica"
El entrenador de Paraguay apeló una vez más a su particular estilo para describir al vigente subcampeón del mundo en la previa de los octavos de final del Mundial 2026. Sus metáforas ya son una marca registrada del torneo.
Resumen para apurados
- El DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, calificó a Francia como una "tormenta eléctrica" antes del cruce por los octavos de final del Mundial 2026 para describir su enorme potencial.
- La frase se suma a una serie de declaraciones metafóricas del DT argentino, apodado el "filósofo del fútbol", quien suele apelar a la motivación ante desafíos complejos.
- Con este planteo, Paraguay buscará dar un golpe histórico ante el subcampeón del mundo para meterse entre los ocho mejores del torneo y revalidar el misticismo de su entrenador.
Gustavo Alfaro volvió a ser protagonista en la previa de un partido del Mundial 2026, aunque esta vez no fue por cuestiones tácticas. El entrenador de Paraguay dejó una nueva definición cargada de metáforas al analizar el desafío que tendrá su equipo frente a Francia por los octavos de final.
"Francia es una tormenta eléctrica", resumió el técnico argentino para describir el potencial del conjunto europeo, uno de los máximos candidatos al título y rival de la "Albirroja" en la instancia de eliminación directa.
La frase se sumó a una extensa colección de reflexiones que Alfaro viene construyendo desde hace años y que, durante este Mundial, volvieron a captar la atención de la prensa internacional.
El "filósofo" del Mundial
Las conferencias de prensa del entrenador se transformaron en un atractivo propio del torneo. Sus discursos, repletos de metáforas, referencias culturales y mensajes motivacionales, hicieron que muchos medios lo bautizaran como el "filósofo del fútbol".
Su capacidad para transmitir ideas más allá del aspecto táctico convirtió cada aparición pública en un espacio donde abundan las frases de impacto.
El "Cazador de Utopías Imposibles"
Otro de los apodos que ganó fuerza durante el Mundial es el de "Cazador de Utopías Imposibles", una definición que refleja la manera en que Alfaro afronta desafíos que parecen estar por encima de las posibilidades de sus equipos.
El entrenador ya había sorprendido con otras reflexiones durante el certamen y, ahora, volvió a instalar una expresión que rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales.
Paraguay busca otro golpe histórico
Más allá de las palabras, Paraguay intentará trasladar esa convicción al campo de juego cuando enfrente a Francia en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.
Con un rival de enorme jerarquía por delante, Alfaro volvió a elegir las metáforas para explicar el tamaño del desafío. Y, fiel a su estilo, dejó otra frase destinada a quedar en la memoria del torneo.