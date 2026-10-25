El mito de las lámparas de sal del Himalaya: el invento de los 80 que se volvió tendencia sin respaldo científico

Los comercializadores vieron una oportunidad perfecta en estas piezas artesanales: no solo eran atractivas visualmente, sino que se alineaban con la tendencia de "conectar con la naturaleza dentro del hogar". Para hacerlas más atractivas, se comenzó a difundir la teoría de que el calor del foco ayudaba a liberar iones negativos, imitando el aire de las minas de sal europeas donde se practicaba la espeleoterapia (terapias respiratorias en cuevas de sal). En resumen, no fue un descubrimiento científico, sino una evolución artesanal y comercial.