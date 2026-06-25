Sonríe Falcioni: una pieza clave de Atlético Tucumán está cerca de acordar su continuidad

Desde su llegada a Atlético, el defensor disputó 22 partidos y convirtió un gol en la victoria 2-0 ante Platense por el Torneo Clausura. En sus primeros encuentros había mostrado algunas dudas en el aspecto físico, con reemplazos frecuentes antes de completar los 70 minutos de juego. Sin embargo, su evolución fue progresiva.