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Sonríe Falcioni: una pieza clave de Atlético Tucumán está cerca de acordar su continuidad

Un vocero de la CD le confió a LA GACETA que el acuerdo aún no está cerrado, pero el panorama es favorable para la continuidad de un jugador importante en el esquema del “Decano”.

GRAN NOTICIA. Atlético Tucumán está cerca de acordar la continuidad de Ignacio Galván.
GRAN NOTICIA. Atlético Tucumán está cerca de acordar la continuidad de Ignacio Galván.
25 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán avanza en la renovación del préstamo del lateral Ignacio Galván antes del 30 de junio, asegurando una pieza clave para el DT Julio Falcioni en la Liga Profesional.
  • Galván, cuyo pase es de Racing, se consolidó como titular tras jugar 22 partidos y marcar un gol. El defensor superó dudas físicas iniciales bajo la conducción de Falcioni.
  • La continuidad de Galván le permite a Falcioni mantener la base defensiva y proyectar un segundo semestre con mayor solidez y regularidad por el sector izquierdo de Atlético.
Resumen generado con IA

Todo está encaminado para que Ignacio Galván continúe en Atlético Tucumán. El lateral izquierdo, cuyo pase pertenece a Racing, renovaría su préstamo con el “Decano” y seguiría siendo una pieza importante en el equipo de Julio César Falcioni, luego de un sólido primer semestre.

El vínculo actual del futbolista finaliza el próximo 30 de junio, pero las negociaciones avanzan para extender su estadía en el club. Si bien aún no trascendieron detalles del acuerdo, la continuidad de Galván es considerada una buena noticia puertas adentro, teniendo en cuenta que se ganó la titularidad y respondió con actuaciones consistentes.

Desde su llegada a Atlético, el defensor disputó 22 partidos y convirtió un gol en la victoria 2-0 ante Platense por el Torneo Clausura. En sus primeros encuentros había mostrado algunas dudas en el aspecto físico, con reemplazos frecuentes antes de completar los 70 minutos de juego. Sin embargo, su evolución fue progresiva.

Durante este año, primero bajo la conducción de Hugo Colace y luego con Falcioni, Galván dio un salto de calidad. Logró sostener los 90 minutos con regularidad, mejoró su participación en ataque y afianzó su rendimiento defensivo, consolidándose como una alternativa confiable por el sector izquierdo.

Un vocero de la dirigencia confirmó que "todo está encaminado para que siga", una noticia que ya llegó al mundo Racing, pero que principalmente se celebra fuerte en 25 de Mayo y Chile.

Temas Racing ClubJulio César FalcioniIgnacio Galván
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