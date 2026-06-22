Quedó libre en River, llegó a Atlético Tucumán y hoy sueña con debutar en Primera

Uriel Funes se convirtió en una de las grandes apariciones de la Reserva de Atlético Tucumán durante esta temporada. El lateral derecho santafesino, de apenas 20 años, llegó libre desde River a comienzos de año y rápidamente se transformó en una pieza importante dentro del equipo que dirige Ramiro González. Dueño de una notable regularidad, fue uno de los protagonistas de la campaña que depositó al “Decano” entre los cuatro mejores de la Zona B y en los cuartos de final del Torneo Proyección.