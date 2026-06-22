Quedó libre en River, llegó a Atlético Tucumán y hoy sueña con debutar en Primera

Resumen para apurados
- Tras quedar libre de River, el lateral Uriel Funes de 20 años se consolidó en la Reserva de Atlético Tucumán este año y sueña con debutar en la Primera División argentina.
- Formado en Sunchales y con paso por River, Funes llegó libre al club tucumano, donde el DT Ramiro González lo afianzó de lateral por su despliegue físico y marca.
- Afianzado como titular, el juvenil enfrentará a Boca en cuartos de final del Torneo Proyección, un paso clave para lograr su meta de consolidarse en la Primera de Argentina.
Uriel Funes se convirtió en una de las grandes apariciones de la Reserva de Atlético Tucumán durante esta temporada. El lateral derecho santafesino, de apenas 20 años, llegó libre desde River a comienzos de año y rápidamente se transformó en una pieza importante dentro del equipo que dirige Ramiro González. Dueño de una notable regularidad, fue uno de los protagonistas de la campaña que depositó al “Decano” entre los cuatro mejores de la Zona B y en los cuartos de final del Torneo Proyección.
“Desde los cuatro años que vengo luchando por este sueño y no voy a parar hasta conseguirlo. El fútbol es lo más lindo del mundo”, aseguró Funes en diálogo con LA GACETA.
Categoría 2005, inició su formación en Unión de Sunchales, donde permaneció hasta finales de 2022. Su rendimiento le abrió las puertas de River, club al que llegó tras una prueba y donde continuó su desarrollo durante dos temporadas. Sin embargo, en 2025 quedó en libertad de acción. Lo que parecía un golpe terminó convirtiéndose en una oportunidad.
“Al día siguiente de quedar libre me llamaron desde Atlético. Los dirigentes se comunicaron conmigo y no dudé ni un segundo en venir a Tucumán para vestir esta camiseta”, recordó.
Funes arribó al club con la capacidad de desempeñarse tanto como lateral como volante por derecha, gracias a su despliegue físico y vocación ofensiva. González decidió ubicarlo como marcador de punta y la apuesta dio resultado. Además de proyectarse con criterio en ataque, el santafesino se destaca por su agresividad para recuperar la pelota, su fortaleza en los duelos individuales y su aporte en las acciones de pelota parada.
“Desde el primer día me sentí muy cómodo. La gente del club y de la ciudad me recibió muy bien, y eso me ayudó a adaptarme rápido”, explicó.
Fuera de la cancha, comparte gran parte de su rutina con Tomás Jung, otro de los futbolistas que llegó desde River. “Vivimos en el mismo edificio, así que muchas veces tomamos mates juntos después de entrenar. También hago gimnasio y trato de descansar bien para rendir al máximo”, contó.
El defensor considera que una de las claves del buen presente del equipo es la fortaleza del grupo. “Se formó algo muy lindo. Todos tiramos para el mismo lado, nadie le reprocha nada a nadie. Somos una familia y tenemos el mismo objetivo”, destacó.
Con la clasificación a los playoffs ya asegurada y el desafío de enfrentar a Boca en cuartos de final este fin de semana, Funes mantiene intacta la ilusión. “Mi sueño es llegar a Primera, consolidarme y vivir del fútbol. Voy a seguir trabajando para eso”, afirmó.
Y cerró con un mensaje para los hinchas: “Que la gente se quede tranquila. Nosotros vamos a dar pelea hasta el final”.