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Cortaron el tránsito por la ruta 307 debido al congelamiento de la calzada

Las bajas temperaturas llevaron a la DPV a interrumpir el paso desde ayer en la zona comprendida entre Tafí del Valle y Amaicha.

A LA ESPERA. Desde la Dirección de Vialidad Provincial esperan rehabilitar el paso vehicular para el mediodía.
A LA ESPERA. Desde la Dirección de Vialidad Provincial esperan rehabilitar el paso vehicular para el mediodía. ARCHIVO LA GACETA / IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 19 Min

La ola de frío polar que ingresó esta semana al país derrumbó las temperaturas en toda la región y hasta provocó nevadas en los Valles Calchaquíes. Esto motivó a que, de manera preventiva, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) decida cortar el tránsito sobre la ruta 307, específicamente en el tramo comprendido entre Tafí del Valle y Amaicha. 

Las bajas temperaturas registradas desde ayer, sumado a las precipitaciones caídas durante la tarde, motivaron primero la restricción del paso y, horas después, la interrupción total. 

Cortaron el tránsito por la ruta 307 debido al congelamiento de la calzada

En una historia compartida desde la cuenta de Instagram del organismo, se informó sobre el congelamiento de la calzada y que el tránsito podría restablecerse cerca del mediodía, luego de que se inspeccione la zona. 

Se recomienda a los conductores evitar transitar por la zona, ya que las condiciones de la calzada pueden provocar el deslizamiento de los vehículos y volver incontrolable el manejo. 

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