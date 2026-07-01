Venezuela, a una semana del desastre: 50.000 desaparecidos y una crisis humanitaria que desborda al país
Con un saldo oficial que ya roza los 2.000 fallecidos y proyecciones internacionales que advierten una tragedia de dimensiones históricas, miles de rescatistas nacionales y extranjeros mantienen la búsqueda incansable entre los escombros.
Resumen para apurados
- Venezuela registra casi 2.000 muertos y 50.000 desaparecidos tras el doble terremoto que sacudió al país hace una semana, provocando una catástrofe humanitaria sin precedentes.
- Rescatistas de 30 países buscan sobrevivientes entre edificios colapsados, mientras la escasez de agua, alimentos y servicios agrava la situación de 595.000 damnificados.
- El desastre podría costar el 10% del PBI venezolano. La ONU advierte un aumento crítico de muertes y un riesgo inminente de epidemias que profundizarán la crisis humanitaria.
Venezuela cumple hoy siete días sumida en la devastación tras el doble terremoto que sacudió sus cimientos. El balance oficial, que hasta ahora contabiliza 1.943 muertos y 10.571 heridos, parece ser apenas la superficie de una catástrofe mayor.
Con más de 50.000 personas desaparecidas, el país caribeño enfrenta una carrera contra el tiempo en la que la esperanza de hallar vida se agota, mientras la ayuda internacional intenta mitigar una crisis humanitaria sin precedentes.
Entre milagros y una cifra de víctimas al alza
A pesar de que el paso de las horas reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia, la fe de los familiares se reavivó momentáneamente. Un equipo de rescatistas jordanos logró extraer con vida a un niño de tres años de entre las ruinas, un hallazgo que ha inyectado fuerzas a los miles de socorristas de más de 30 países que trabajan sin descanso.
Sin embargo, el optimismo es cauteloso. Las autoridades venezolanas admitieron que el número de fallecidos aumentará significativamente. Gianluca Rampolla del Tindaro, coordinador residente de la ONU en Venezuela, fue tajante al señalar que la magnitud real supera los registros actuales.
“Estamos adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres en acuerdo con las autoridades”, reveló al evidenciar la crudeza de lo que se espera encontrar bajo el hormigón. Estas sospechas coinciden con el sistema PAGER del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), que proyecta una cifra de víctimas de entre 10.000 y 100.000 personas.
Cientos de miles de damnificados en el límite
La catástrofe no solo se mide en pérdidas humanas, sino en la desprotección de los sobrevivientes. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que en Caraballeda y Catia La Mar -las zonas más afectadas- unas 30.000 personas se encontraban en el epicentro del desastre. Aunque casi 20.000 lograron salir con vida, el rastro de destrucción es total.
Organismos como la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y Médicos Sin Fronteras advierten que el sistema de respuesta está desbordado. “La magnitud de la ayuda no está a la altura de la necesidad”, alertó el Comité Internacional de Rescate (IRC).
En los estados más golpeados, como La Guaira, las familias se agolpan en refugios temporales o campamentos improvisados ante la falta de agua potable y servicios médicos. Según datos de Esri Venezuela, cerca de 595.000 personas han resultado afectadas, de las cuales 133.000 son menores de edad que hoy enfrentan un futuro incierto.
Infraestructura colapsada y el temor a las réplicas
El impacto estructural es profundo. El balance oficial reporta 855 edificios con daños severos, de los cuales 189 colapsaron totalmente. No obstante, monitoreos independientes elevan la cifra a 924 edificaciones afectadas. En términos económicos, el desastre podría representar una pérdida de hasta el 10% del PIB venezolano, un golpe demoledor para una economía ya debilitada.
Mientras el Gobierno asegura haber restablecido el 90% del suministro eléctrico y mantiene la promesa de entregar viviendas antes de fin de año, la tierra no deja de temblar. Se registraron casi 700 réplicas desde el sismo principal. “Esto no significa que el riesgo haya desaparecido”, advirtió Rodríguez.
En medio del duelo nacional, Venezuela lucha por mantenerse en pie, mientras el mundo observa una de las emergencias más complejas de la región en la última década.