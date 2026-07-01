Venezuela, a una semana del desastre: 50.000 desaparecidos y una crisis humanitaria que desborda al país

Entre milagros y una cifra de víctimas al alza

A pesar de que el paso de las horas reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia, la fe de los familiares se reavivó momentáneamente. Un equipo de rescatistas jordanos logró extraer con vida a un niño de tres años de entre las ruinas, un hallazgo que ha inyectado fuerzas a los miles de socorristas de más de 30 países que trabajan sin descanso.