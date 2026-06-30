“El Edén de las Alturas”, el rincón nórdico que vive en El Mollar

Con el paso del tiempo, esa misión fue tomando nuevas formas. La iglesia se consolidó y, años después, tuvieron la idea de crear un lugar donde las personas pudieran encontrarse, disfrutar de buena comida y descubrir un poco de la cultura noruega sin salir de Tucumán. “Siempre tuvimos las ganas de hacer algo lindo para El Mollar. Cuando llegamos escuchábamos comentarios que decían que acá no había nada, que todo estaba en Tafí del Valle y que este pueblo no servía. Nosotros queríamos romper con esa idea”, explicó Jan. “Hay gente que todavía nos dice que este lugar debería estar en Tafí. Pero nosotros pensamos distinto. Queríamos que la gente de El Mollar también tuviera un lugar lindo para disfrutar. Si hubiéramos pensado solamente en lo económico, probablemente habríamos elegido otro lugar”, contó.