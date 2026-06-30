Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

Resumen para apurados
- La supercomputadora Opta predijo los cruces de octavos de final del Mundial 2026 usando estadísticas para definir qué selecciones avanzarán tras la fase de 16avos de final.
- El sistema de IA analiza datos en tiempo real de cada jugador. La predicción surge tras resultados inesperados, como la clasificación de Paraguay tras eliminar a Alemania.
- El informe anticipa cruces clave como Argentina-Egipto y España-Portugal, marcando la tendencia de las apuestas y las expectativas de los hinchas para las fases finales.
El Mundial 2026 ya va tomando su color y, con algunas sorpresas en las apuestas, los 16avos de final conformaron sus primeros enfrentamientos para los octavos de final. Paraguay fue el primer equipo en dar el resultado inesperado: venció a Alemania por penales y se aseguró el lugar en la próxima fase. Brasil, con un partido apretado, logró establecerse luego del 2-1, mientras que Canadá y Marruecos ya se consagraron como rivales en esta etapa venidera. Sin embargo, aún quedan vacantes los resultados para esta ronda eliminatoria, los cuales la supercomputadora Opta ya definió.
Opta es el proveedor líder mundial de datos y análisis deportivos, que se posiciona como motor estadístico para las principales ligas de fútbol del mundo. Para ello recopila y estandariza datos de los partidos mediante una combinación de analistas expertos capacitados y los cálculos propios de la Inteligencia Artificial junto a métricas avanzadas. Cada vez que un jugador toca la pelota, el sistema registra la hora exacta, la ubicación en el campo y el resultado de la acción, lo que deriva en análisis avanzados como goles esperados y evaluaciones de clasificación.
Los primeros clasificados a 8avos de final
Para el Mundial 2026, la supercomputadora definió cómo quedarían conformados los ganadores tras la fase de grupos y el comienzo de la primera etapa eliminatoria. Una vez atravesada la ronda inicial, comienza el tramo de eliminación directa, donde los 16avos de final son la primera instancia clave de la que participan 32 selecciones.
Antes del cálculo de Opta, ya se definieron algunos vencedores de 16avos de final que pasarán directo a enfrentarse en octavos. Ese es el caso de Canadá, que venció a Sudáfrica, y Marruecos, que eliminó a Países Bajos en el partido del 29 de junio, conformándose el primer cruce de esta etapa. Paraguay se consagró ganador al igual que Brasil, equipos que definirán este martes quiénes serán sus rivales en la siguiente ronda.
Las probabilidades para las potencias
De acuerdo con las estadísticas de la supercomputadora, los equipos que saldrán victoriosos de 16avos de final y pasarán a la próxima ronda de octavos serán Francia, con un 83,5% de probabilidad de enfrentarse con Paraguay; Portugal, con un 66,23% de posibilidad de ganarle a Croacia y cruzarse con España; y la Selección española, que tiene el 81,77% de las perspectivas a favor para vencer a Austria.
Por su parte, Estados Unidos tiene el 76,61% de las opciones de ganarle a Bosnia y Herzegovina en el duelo del miércoles, consagrándose como el vencedor que se mediría ante Bélgica, la cual saldría victoriosa de su choque con Senegal con un 59,04% de margen a favor. Por otro lado, Noruega sería la ganadora del cruce contra Costa de Marfil, con un 68,06% de posibilidades de jugar luego contra Brasil en octavos de final. Mientras tanto, México tiene el 61,09% de las chances de ganar en 16avos y meterse a la siguiente fase junto con Inglaterra, que ostenta un 82,01% de éxito potencial frente a la República del Congo.
El panorama para la Argentina y el cuadro definitivo
Argentina se llevaría la mayor parte de las opciones para ganarle a Cabo Verde y asegurarse el lugar en octavos de final, con un 87,20% de probabilidades de enfrentarse a Egipto, que tiene el 54,17% de las chances de ganarle a Australia y meterse en la fase de los 16 mejores. Suiza, por su parte, sería la favorita del choque con Argelia, con un 62,73% de perspectivas para superar la etapa previa y enfrentarse con Colombia, que cuenta con el 74,52% de los números a favor para ganar en su mano a mano contra Ghana.
De acuerdo con las estadísticas de la supercomputadora, estos serían los ganadores de 16avos de final y así quedarían conformados los enfrentamientos de octavos de final:
- Canadá vs. Marruecos (Cruce confirmado)
- Francia vs. Paraguay
- Brasil vs. Noruega
- España vs. Portugal
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Inglaterra vs. México
- Argentina vs. Egipto
- Colombia vs. Suiza