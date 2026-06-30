Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

Por su parte, Estados Unidos tiene el 76,61% de las opciones de ganarle a Bosnia y Herzegovina en el duelo del miércoles, consagrándose como el vencedor que se mediría ante Bélgica, la cual saldría victoriosa de su choque con Senegal con un 59,04% de margen a favor. Por otro lado, Noruega sería la ganadora del cruce contra Costa de Marfil, con un 68,06% de posibilidades de jugar luego contra Brasil en octavos de final. Mientras tanto, México tiene el 61,09% de las chances de ganar en 16avos y meterse a la siguiente fase junto con Inglaterra, que ostenta un 82,01% de éxito potencial frente a la República del Congo.