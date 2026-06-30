Las cuatro armas "vikingas" con las que Noruega se ilusiona para tumbar a Brasil en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La selección de Noruega enfrentará a Brasil por los octavos de final del Mundial 2026 este domingo 5 de julio en Nueva York, tras derrotar a Costa de Marfil por 2-1.
- Los nórdicos clasificaron con un agónico gol de Haaland ante Costa de Marfil, mientras que el Brasil de Ancelotti llega con dudas tras avanzar ajustadamente ante Japón.
- Con figuras como Haaland, Berg y Nusa, Noruega busca dar el golpe histórico ante una potencia mundial, consolidando un proyecto que ya no teme a los rivales de mayor jerarquía.
El barco "vikingo" ya soltó amarras y no parece dispuesto a regresar al puerto antes de tiempo. La épica victoria por 2-1 ante Costa de Marfil, sellada con ese agónico e inevitable gol de Erling Haaland a los 86', no sólo desató la euforia en Oslo: también lanzó una señal de advertencia al resto de los candidatos. Noruega no cruzó el Atlántico para contemplar el Mundial desde la cubierta. Llegó para conquistar.
Después de superar una batalla táctica durísima frente a los "Elefantes", la tripulación comandada por Ståle Solbakken pone la brújula rumbo a su mayor desafío: enfrentarse en los octavos de final al Brasil de Carlo Ancelotti. La "Verdeamarela" conserva el peso de su historia y la jerarquía de siempre, pero desembarca en este duelo después de avanzar con lo justo frente a Japón y dejando algunas dudas sobre su funcionamiento. El choque será este domingo 5 de julio, desde las 17, en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.
¿Tiene combustible este barco para desafiar a una potencia como Brasil? No será una travesía sencilla, pero Noruega cuenta con recursos de sobra para intentar el abordaje. A un colectivo que llega con un rumbo bien definido desde las Eliminatorias (terminó como líder de su grupo), sustentado en el orden, la fortaleza defensiva y la eficacia cuando pisa el área rival, se le suman cuatro futbolistas capaces de inclinar la balanza cuando la tormenta arrecia.
Martin Ødegaard: es el conductor de esta embarcación. El capitán de Arsenal no sólo lleva la cinta, también marca el rumbo futbolístico del equipo. Desde sus pies nacen las maniobras, administra los tiempos, distribuye el juego, ejecuta la pelota parada y mantiene un diálogo permanente con el resto de la tripulación. Contra Costa de Marfil fue quien sostuvo firme el timón cuando el partido amenazaba con descontrolarse.
Patrick Berg: es el ancla del mediocampo. Mientras otros acaparan los reflectores, el volante de Bodø/Glimt se encarga de mantener el equilibrio del barco. Siempre bien ubicado, conecta cada línea con inteligencia, juega simple y evita que la estructura pierda estabilidad cuando el rival intenta sacudirla.
Antonio Nusa: representa la vela que impulsa al barco cuando sopla el viento a favor. Pegado a la banda izquierda, el extremo de Leipzig aporta velocidad, vértigo y desequilibrio. Fue un dolor de cabeza permanente para Costa de Marfil y confían en que también pueda encontrar grietas por los costados de una defensa brasileña que todavía no transmite demasiadas certezas.
Erling Haaland: es el hacha con la que Noruega pretende abrirse camino. Puede pasar largos pasajes sin entrar demasiado en contacto con la pelota, pero cuando aparece suele ser letal. Lleva cinco goles en esta Copa del Mundo y acumula 60 en apenas 53 partidos con su selección. Un depredador del área que siempre encuentra el momento justo para dar el golpe.
El barco vikingo ya sobrevivió a su primera tormenta en la fase de eliminación directa y ahora apunta hacia un horizonte mucho más desafiante. Enfrente estará Brasil, una selección acostumbrada a gobernar estas aguas y dirigida por un entrenador experto como Ancelotti.
Pero los nórdicos ya demostraron que no les intimidan los escudos pesados. Con un rumbo claro, una tripulación consolidada y cuatro armas capaces de cambiar cualquier batalla, Noruega se anima a soñar con una conquista que hasta hace unas semanas parecía imposible.