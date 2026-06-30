Las cuatro armas "vikingas" con las que Noruega se ilusiona para tumbar a Brasil en el Mundial 2026

Después de superar una batalla táctica durísima frente a los "Elefantes", la tripulación comandada por Ståle Solbakken pone la brújula rumbo a su mayor desafío: enfrentarse en los octavos de final al Brasil de Carlo Ancelotti. La "Verdeamarela" conserva el peso de su historia y la jerarquía de siempre, pero desembarca en este duelo después de avanzar con lo justo frente a Japón y dejando algunas dudas sobre su funcionamiento. El choque será este domingo 5 de julio, desde las 17, en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.