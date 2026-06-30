Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La inteligencia artificial predijo que Noruega vencerá 2-1 a Costa de Marfil este martes en Texas, por los 16avos de final del Mundial 2026, para avanzar de ronda.
- El análisis de la IA evaluó la solidez de Costa de Marfil en el grupo y el poder ofensivo de Noruega, liderado por Haaland, que regresa a una Copa del Mundo tras 28 años.
- De cumplirse el pronóstico de la IA, el seleccionado de Noruega clasificará a los octavos de final del Mundial, donde deberá enfrentarse contra el conjunto de Brasil.
La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este martes con uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final. Costa de Marfil y Noruega se enfrentarán en el estadio AT&T de Arlington, Texas, con un único objetivo: avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, Canadá y México.
El encuentro promete ser uno de los más parejos de la jornada. Ambos seleccionados llegan tras completar una sólida fase de grupos y cuentan con futbolistas de jerarquía capaces de desequilibrar en cualquier momento. En la previa, la inteligencia artificial también hizo su análisis y se animó a pronosticar el resultado.
Qué analizó la inteligencia artificial
Según la IA, Costa de Marfil llega con un equipo que ha mostrado intensidad y eficacia ofensiva. El conjunto dirigido por Emerse Faé consiguió una clasificación histórica a los 16avos de final y dejó buenas sensaciones durante la fase de grupos.
En su recorrido venció 1-0 a Ecuador, cayó sobre el final por 2-1 frente a Alemania y cerró la primera fase con un triunfo por 2-0 sobre Curazao gracias a un doblete de Nicolas Pépé. Además, destacó el equilibrio que aportan Franck Kessié y Ibrahim Sangaré en la mitad de la cancha.
Del lado de Noruega, la IA remarcó el regreso del seleccionado nórdico a un Mundial después de 28 años de ausencia y resaltó el poder ofensivo de un plantel encabezado por Erling Haaland.
El equipo europeo sumó seis puntos en la fase de grupos tras vencer a Irak y Senegal, aunque cerró esa instancia con una dura derrota por 4-1 frente a Francia. Aun así, el análisis considera que su velocidad para salir de contraataque, con futbolistas como Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Oscar Bobb, puede marcar la diferencia.
La predicción de la IA
Tras evaluar el rendimiento de ambos equipos, la inteligencia artificial pronosticó un partido equilibrado, con estilos bien diferenciados.
Según su análisis, Costa de Marfil intentará imponer una presión alta, aprovechar la fortaleza física de su mediocampo y atacar con transiciones rápidas lideradas por Amad Diallo y Diomande. Noruega, en cambio, apostará a ceder la posesión y explotar los espacios para abastecer a Haaland.
La predicción final es un triunfo de Noruega por 2-1, con goles de Erling Haaland y Martin Ødegaard, mientras que Nicolas Pépé marcaría el descuento para el conjunto africano.
De cumplirse ese pronóstico, los europeos avanzarán a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentarán a Brasil, que ya aseguró su clasificación tras eliminar a Japón.