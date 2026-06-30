Copa del Mundo

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un "fiasco" histórico

Los principales medios de ese país cuestionaron con dureza la derrota por penales frente a Paraguay en los 16avos de final.

El entrenador Julian Nagelsmann fue el principal apuntado por el prematuro adiós de la Mannschaft.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La prensa alemana criticó duramente la histórica eliminación de su selección ante Paraguay por penales en los 16avos de final del Mundial 2026 en Foxborough, EE.UU.
  • El equipo de Julian Nagelsmann empató 1-1 en los 120 minutos y cayó 4-3 en los penales tras fallar tres remates, desatando duras críticas de medios como Kicker y Der Spiegel.
  • Este fracaso histórico pone en duda la continuidad del entrenador y profundiza la crisis del fútbol alemán, que no logra cumplir con las expectativas en la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La sorpresiva eliminación de Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 provocó una fuerte repercusión en la prensa de ese país, que calificó la derrota ante Paraguay como un fracaso histórico y dirigió la mayor parte de las críticas hacia el entrenador Julian Nagelsmann.

Alemania, una de las selecciones candidatas a pelear por el título, quedó eliminada tras empatar 1-1 en los 120 minutos y caer 4-3 en la definición por penales frente al equipo dirigido por Gustavo Alfaro, resultado que generó una ola de cuestionamientos en los principales medios alemanes.

El diario deportivo Kicker fue uno de los más duros al analizar la actuación del seleccionado. En una columna de opinión, definió la eliminación como "un testimonio de incompetencia para el fútbol alemán y para Nagelsmann" y sostuvo que Alemania se marcha del torneo como "la mayor decepción del Mundial hasta el momento".

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Según el medio especializado, el seleccionador "no ha logrado unir ni potenciar las principales virtudes de su equipo", por lo que gran parte de la responsabilidad del fracaso recae sobre su conducción.

En la misma línea se expresó Der Spiegel, que tituló su cobertura con la frase "El fiasco de Foxborough", en referencia a la ciudad estadounidense donde se disputó el encuentro.

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El semanario afirmó que "el sueño alemán de ganar el Mundial se ha esfumado con la humillación en los dieciseisavos de final" y destacó que el capitán Joshua Kimmich afrontó con entereza una nueva eliminación mundialista, en contraste con la imagen que dejó el cuerpo técnico.

Por su parte, el Frankfurter Allgemeine Zeitung consideró que la derrota "resume a la perfección el Mundial de Alemania", al entender que el equipo nunca logró encontrar su mejor versión durante el torneo.

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un fiasco histórico

El periódico también abrió el interrogante sobre la continuidad de Nagelsmann al frente del seleccionado y se preguntó si su ciclo podría terminar "justo donde comenzó", luego de un certamen muy por debajo de las expectativas.

Otro de los medios que apuntó contra el entrenador fue el Süddeutsche Zeitung, que describió la eliminación como "la siguiente humillación" del fútbol alemán.

El diario remarcó que Alemania desperdició tres remates en la tanda de penales y sostuvo que la derrota fue "dramática, pero totalmente merecida", recordando además que Nagelsmann había manifestado antes del torneo su objetivo de conquistar la Copa del Mundo.

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