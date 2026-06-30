Política

El Gobierno nacional confirmó que ocho argentinos siguen desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

El balance oficial reporta seis ciudadanos argentinos fallecidos, una persona internada y ocho con paradero desconocido.

Personal de las Fuerzas Armadas llegó a Venezuela.
Personal de las Fuerzas Armadas llegó a Venezuela.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El vocero presidencial confirmó este lunes que seis argentinos murieron, ocho siguen desaparecidos y uno está internado tras los terremotos en Venezuela.
  • La Cancillería mantiene una misión de asistencia desde el 27 de junio, enviando aviones, rescatistas y ayuda médica, y habilitó una línea de emergencia consular.
  • Argentina, un gran aportante de ayuda regional, enviará un nuevo contingente con insumos y personal sanitario para reforzar las tareas de rescate y asistencia.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional actualizó la situación de los ciudadanos argentinos afectados por los terremotos en Venezuela y confirmó que seis personas murieron, otras ocho permanecen desaparecidas y una continúa internada. Además, informó que la misión humanitaria y consular desplegada en el país sigue trabajando en las tareas de asistencia y búsqueda.

La actualización fue realizada el lunes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien brindó un nuevo balance sobre el operativo de asistencia humanitaria que la Argentina lleva adelante desde el inicio de la emergencia.

Durante una conferencia de prensa, Ravier detalló el estado de situación de los argentinos afectados por el desastre, consignó el diario "Ámbito".

Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

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"A su vez, la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, sigue desarrollando sus tareas de asistencia y acompañamiento a los argentinos afectados y a sus familiares. De acuerdo a la información obtenida, lamentamos informar que han fallecido seis ciudadanos argentinos. Hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, y una persona se encuentra hospitalizada", señaló.

El funcionario agregó que el Estado argentino recibió 235 solicitudes a través de correo electrónico y teléfonos de emergencia para asistir a ciudadanos afectados.

"El Gobierno nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de personas", indicó.

"Bart", el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

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La ayuda humanitaria

Ravier destacó que Argentina es uno de los países latinoamericanos que más asistencia brindó tras los terremotos. "Desde el viernes, la República Argentina se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas, siendo uno de los países que más colaboración ha prestado en América Latina", afirmó.

El vocero precisó que ya fueron enviados tres aviones, equipos especializados, medicamentos, equipamiento de rescate y personal técnico.

Además, resaltó el trabajo de los perros rescatistas de la Armada Argentina. "El perro argentino Bart rescató a dos niños con vida entre los escombros y permitió orientar las tareas de rescate en una estructura colapsada. Además recuperaron seis cuerpos. Por eso quiero hacer un especial reconocimiento a todos los perros de rescate y a sus guías por su indispensable labor. Gracias", expresó.

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Nuevo envío de asistencia

El Gobierno también confirmó el envío de un nuevo contingente de ayuda hacia Venezuela. Según detalló Ravier, partirá un avión Hércules con piletones para almacenamiento de agua, un generador eléctrico, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones.

A ese operativo se sumarán dos perros de búsqueda con sus respectivos guías y 38 efectivos, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta argentina sobre el terreno.

Debido a que Argentina no cuenta actualmente con representación consular formal en Venezuela, la Cancillería habilitó una línea de emergencia para asistir a los ciudadanos argentinos afectados por el terremoto. El número dispuesto es: +58 414 238 7145.

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