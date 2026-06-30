El Gobierno nacional confirmó que ocho argentinos siguen desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

"A su vez, la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, sigue desarrollando sus tareas de asistencia y acompañamiento a los argentinos afectados y a sus familiares. De acuerdo a la información obtenida, lamentamos informar que han fallecido seis ciudadanos argentinos. Hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, y una persona se encuentra hospitalizada", señaló.