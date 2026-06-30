Venezuela: el drama humanitario se agrava entre el riesgo de epidemias y la parálisis de los rescates
Con más de 1.700 muertos confirmados y 50.000 desaparecidos, la atención se desplaza hacia la escasez crítica de alimentos y el colapso de un sistema sanitario incapaz de contener posibles brotes infecciosos.
Resumen para apurados
- El doble terremoto que azotó el norte de Venezuela hace cinco días dejó más de 1.700 muertos y desató una grave crisis humanitaria ante la falta de infraestructura básica.
- El sistema de salud colapsó, elevando el riesgo de epidemias de sarampión y dengue, mientras miles de damnificados duermen a la intemperie y sufren por escasez de alimentos.
- La ONU prevé un aumento de víctimas, mientras la censura estatal a las redes sociales y la lentitud en la ayuda elevan la tensión social y dificultan la asistencia futura.
A cinco días del doble terremoto que devastó el norte de Venezuela, las esperanzas de hallar sobrevivientes bajo los escombros se desvanecen, dando paso a una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Mientras la cifra oficial de fallecidos asciende a 1.719 -aunque organismos internacionales estiman que el número real es significativamente mayor-, la falta de infraestructura básica y la escasez de suministros esenciales amenazan con desatar una segunda catástrofe sobre la población afectada.
El colapso hospitalario y la amenaza de brotes epidémicos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el sistema sanitario venezolano se encuentra bajo una "presión extrema". De los 38 hospitales afectados por el sismo, muchos funcionan por encima de su capacidad o presentan daños estructurales graves.
Christian Lindmeier, portavoz del organismo, alertó sobre el riesgo inminente de brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, la difteria y la tos ferina, además de la propagación de enfermedades de transmisión por vectores como el dengue, el zika y la malaria, potenciadas por el colapso de las redes de agua y saneamiento.
La precariedad es tal que la ONU inició la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres, una cifra que ilustra la magnitud de la tragedia y el desbordamiento de las morgues y servicios forenses. En los centros de salud operativos, el personal enfrenta hacinamiento, falta de insumos para cirugías traumatológicas y un colapso en las medidas de bioseguridad, lo que convierte a los hospitales en focos críticos de vulnerabilidad.
La lucha por la supervivencia en las calles
En el estado de La Guaira, la zona más castigada por los sismos, la devastación es casi total. Evaluaciones satelitales de la NASA estiman que más de 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos.
Según Acnur, el 75% de las comunidades reporta heridos y un 40% de los afectados duerme a la intemperie o en espacios públicos sin condiciones mínimas de higiene. "Estoy durmiendo en el piso porque no tengo ni colchonetas", relató Jenny Tortoza desde Catia la Mar, al reflejar el sentimiento de abandono que impera en la región.
La escasez de alimentos es generalizada y las comunicaciones permanecen interrumpidas en gran parte del centro del país. Esta falta de asistencia comenzó a elevar las tensiones comunitarias; los sobrevivientes denuncian una respuesta lenta y deficiente por parte del gobierno, mientras que grupos vulnerables, como ancianos y niños no acompañados, quedan expuestos a una desprotección absoluta en refugios improvisados que no cumplen con estándares mínimos de seguridad.
Tensión política y censura digital
En medio de la emergencia, el flujo de información se convirtió en un nuevo campo de batalla. Tras un breve levantamiento del bloqueo a la red social X (antes Twitter) para facilitar la búsqueda de víctimas, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez volvió a imponer restricciones selectivas.
Usuarios reportan que la plataforma presenta fallas en la carga de imágenes y bloqueos intermitentes, una medida que los observadores vinculan con el intento oficial de silenciar las críticas por la gestión de la ayuda.
Este cerco digital coincidió con un momento de alta sensibilidad política y una crisis de conectividad derivada de la destrucción de infraestructura de telecomunicaciones. Mientras la oposición intenta canalizar información sobre las zonas damnificadas, el control estatal sobre las redes dificulta la coordinación de ayuda independiente y la visibilización del descontento social.