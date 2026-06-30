Venezuela: el drama humanitario se agrava entre el riesgo de epidemias y la parálisis de los rescates

La precariedad es tal que la ONU inició la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres, una cifra que ilustra la magnitud de la tragedia y el desbordamiento de las morgues y servicios forenses. En los centros de salud operativos, el personal enfrenta hacinamiento, falta de insumos para cirugías traumatológicas y un colapso en las medidas de bioseguridad, lo que convierte a los hospitales en focos críticos de vulnerabilidad.