Receta clásica de los churros playeros: así podés acompañar el mate este verano

Ir a la playa en verano es a la misma vez observar un escenario de rutinas orquestadas: con cuidado se colocan las reposeras, se habilita la sombrilla, el protector solar y en el momento en un vendedor ambulante cruza por la vista, pedir una docena - o más - de esa preparación a base de harina y agua caliente con un corazón de dulce de leche que atraviesa todos los menús estivales. Los churros, esa maravilla veraniega son parte indispensable de las vacaciones y pueden prepararse en casa con una receta simple.