Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Miami

Resumen para apurados
- Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en el Hard Rock Stadium de Miami por intentar ingresar con credenciales vencidas al Mundial 2026.
- Con miles de seguidores en YouTube, los jóvenes lograron burlar tres controles usando pases de un evento previo antes de ser arrestados por la policía de Miami-Dade.
- Los jóvenes enfrentan cargos graves en Florida bajo fianza de 2.500 dólares. Su detención generó gran repercusión y resalta los estrictos controles de seguridad del Mundial.
Los youtubers argentinos Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, fueron detenidos en la ciudad de Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial, luego de ser acusados de ingresar de manera irregular a las inmediaciones del Hard Rock Stadium.
La información fue confirmada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que detalló que ambos influencers fueron arrestados por agentes de seguridad mientras intentaban acceder al estadio utilizando credenciales que correspondían a un evento previo.
Cómo fue la detención de Beni Mármol y Pato Perrotta
De acuerdo con el informe policial, los creadores de contenido lograron atravesar tres controles de seguridad gracias a acreditaciones vencidas, una situación de la que incluso habrían presumido en publicaciones realizadas en sus redes sociales.
Las autoridades sostienen que el objetivo era ingresar a las zonas cercanas al estadio para cubrir el encuentro entre Colombia y Portugal.
Durante su declaración, Beni Mármol explicó que pretendía transmitir el partido en vivo para sus seguidores, mientras que Pato Perrotta aseguró que había sido contratado por una empresa de medios para realizar la cobertura del evento, aunque reconoció que las credenciales utilizadas pertenecían a una actividad anterior y ya no eran válidas.
Qué cargos enfrentan los influencers argentinos
Ambos fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito considerado grave por la legislación del estado de Florida.
Tras analizar el caso, un juez de Miami-Dade encontró causa probable para avanzar con el proceso judicial y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.
Hasta la tarde del domingo, los dos permanecían alojados en el Turner Guilford Knight Correctional Center, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho.
Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta
Patricio "Pato" Perrotta comenzó su carrera como creador de contenido vinculado al mundo de los videojuegos, el streaming y los desafíos virales. Con el tiempo inició una colaboración con Benicio "Beni" Mármol, una dupla que rápidamente ganó popularidad en YouTube gracias a un estilo espontáneo, humorístico y basado en la amistad que mantienen.
Mármol, oriundo de Lanús, se caracteriza por protagonizar desafíos, bromas y experiencias extremas que se volvieron virales entre el público juvenil.
El éxito junto a Bisicleta
Con el paso del tiempo, el dúo incorporó al uruguayo conocido como Bisicleta, formando uno de los tríos más populares de la plataforma.
Su contenido se basa en desafíos de 24 horas, experimentos sociales, recorridos gastronómicos, viajes, apuestas entre amigos y distintas experiencias llevadas al límite.
Actualmente, Pato Perrotta supera los 470 mil suscriptores en YouTube, mientras que Beni Mármol acumula más de 200 mil. Además, sus canales y perfiles en redes sociales reúnen millones de reproducciones mensuales.
La noticia de su detención generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes aguardan novedades sobre la situación judicial de ambos influencers argentinos en Estados Unidos.