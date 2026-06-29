Mundial 2026

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Miami

Los influencers fueron arrestados por intentar ingresar al estadio con acreditaciones de un evento anterior. Permanecen detenidos y enfrentan cargos por un presunto ingreso irregular.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Miami
Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Miami
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en el Hard Rock Stadium de Miami por intentar ingresar con credenciales vencidas al Mundial 2026.
  • Con miles de seguidores en YouTube, los jóvenes lograron burlar tres controles usando pases de un evento previo antes de ser arrestados por la policía de Miami-Dade.
  • Los jóvenes enfrentan cargos graves en Florida bajo fianza de 2.500 dólares. Su detención generó gran repercusión y resalta los estrictos controles de seguridad del Mundial.
Resumen generado con IA

Los youtubers argentinos Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, fueron detenidos en la ciudad de Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial, luego de ser acusados de ingresar de manera irregular a las inmediaciones del Hard Rock Stadium.

La información fue confirmada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que detalló que ambos influencers fueron arrestados por agentes de seguridad mientras intentaban acceder al estadio utilizando credenciales que correspondían a un evento previo.

El ranking de los partidos con más público del Mundial 2026: cuál fue el de Argentina mejor ubicado

El ranking de los partidos con más público del Mundial 2026: cuál fue el de Argentina mejor ubicado

Cómo fue la detención de Beni Mármol y Pato Perrotta

De acuerdo con el informe policial, los creadores de contenido lograron atravesar tres controles de seguridad gracias a acreditaciones vencidas, una situación de la que incluso habrían presumido en publicaciones realizadas en sus redes sociales.

Las autoridades sostienen que el objetivo era ingresar a las zonas cercanas al estadio para cubrir el encuentro entre Colombia y Portugal.

Durante su declaración, Beni Mármol explicó que pretendía transmitir el partido en vivo para sus seguidores, mientras que Pato Perrotta aseguró que había sido contratado por una empresa de medios para realizar la cobertura del evento, aunque reconoció que las credenciales utilizadas pertenecían a una actividad anterior y ya no eran válidas.

Qué cargos enfrentan los influencers argentinos

Ambos fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito considerado grave por la legislación del estado de Florida.

Tras analizar el caso, un juez de Miami-Dade encontró causa probable para avanzar con el proceso judicial y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

Hasta la tarde del domingo, los dos permanecían alojados en el Turner Guilford Knight Correctional Center, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Mundial 2026, en videos: las divertidas cargadas de Otamendi a Almada y a Palacios durante el regreso a Kansas

Mundial 2026, en videos: las divertidas cargadas de Otamendi a Almada y a Palacios durante el regreso a Kansas

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Patricio "Pato" Perrotta comenzó su carrera como creador de contenido vinculado al mundo de los videojuegos, el streaming y los desafíos virales. Con el tiempo inició una colaboración con Benicio "Beni" Mármol, una dupla que rápidamente ganó popularidad en YouTube gracias a un estilo espontáneo, humorístico y basado en la amistad que mantienen.

Mármol, oriundo de Lanús, se caracteriza por protagonizar desafíos, bromas y experiencias extremas que se volvieron virales entre el público juvenil.

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

El éxito junto a Bisicleta

Con el paso del tiempo, el dúo incorporó al uruguayo conocido como Bisicleta, formando uno de los tríos más populares de la plataforma.

Su contenido se basa en desafíos de 24 horas, experimentos sociales, recorridos gastronómicos, viajes, apuestas entre amigos y distintas experiencias llevadas al límite.

El Mundial también se juega con la billetera: cuánto cuesta una tarde para ver a la Selección

El Mundial también se juega con la billetera: cuánto cuesta una tarde para ver a la Selección

Actualmente, Pato Perrotta supera los 470 mil suscriptores en YouTube, mientras que Beni Mármol acumula más de 200 mil. Además, sus canales y perfiles en redes sociales reúnen millones de reproducciones mensuales.

La noticia de su detención generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes aguardan novedades sobre la situación judicial de ambos influencers argentinos en Estados Unidos.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Detuvieron a dos influencers argentinos en Miami por colarse a la cancha para ver a Cristiano Ronaldo

Detuvieron a dos influencers argentinos en Miami por colarse a la cancha para ver a Cristiano Ronaldo

Más visto en Mundial 2026
El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos
1

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina
2

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas
3

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

Japón pierde a su máxima figura para enfrentar a Brasil: Kubo quedó descartado para los dieciseisavos del Mundial
4

Japón pierde a su máxima figura para enfrentar a Brasil: Kubo quedó descartado para los dieciseisavos del Mundial

Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: Hay que investigarlo
5

Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: "Hay que investigarlo"

Messi, Maradona y un mexicano llamado Diego Armando: la historia de un viaje que une generaciones
6

Messi, Maradona y un mexicano llamado Diego Armando: la historia de un viaje que une generaciones

Más Noticias
El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Aguardan la validación de SUBE para que rija el boleto a $1.700 en San Miguel de Tucumán

Aguardan la validación de SUBE para que rija el boleto a $1.700 en San Miguel de Tucumán

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

Comentarios