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La OMS alertó que la ola de calor en Europa ya provocó más de 1.300 muertes desde fines de junio

El organismo advirtió que 150 millones de personas están expuestas a temperaturas extremas. Alemania, República Checa, Francia, Suiza y otros países registraron récords históricos de calor.

TOPSHOT - Personas se refrescan y saltan en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París, el 22 de junio de 2026.
TOPSHOT - Personas se refrescan y saltan en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París, el 22 de junio de 2026. AFP
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • La OMS alertó este domingo que la ola de calor extremo en Europa ya provocó más de 1.300 muertes desde el 21 de junio, afectando a más de 150 millones de personas.
  • Países como Alemania y la República Checa batieron récords históricos de temperatura, mientras que Francia registró un aumento del 40% en las muertes ocurridas en hogares.
  • La OMS advirtió que las olas de calor serán más frecuentes e intensas por el cambio climático, por lo que insta a adaptar las infraestructuras y proteger a los vulnerables.
Resumen generado con IA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este domingo que la intensa ola de calor en Europa ya provocó más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio, mientras millones de personas continúan soportando temperaturas extremas que afectan gran parte del continente.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró a través de su cuenta en X que la situación representa una grave emergencia sanitaria.

"En este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo. Cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando", expresó el funcionario.

Además, precisó que "se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa".

La OMS calificó al calor extremo como un "asesino silencioso"

Tedros explicó que el estrés por calor suele ser considerado un "asesino silencioso", ya que muchas de sus consecuencias no reciben suficiente atención hasta que generan complicaciones graves.

Según indicó, gran parte de la infraestructura europea tampoco está preparada para soportar temperaturas tan elevadas.

"Los hogares, los lugares de trabajo y las escuelas europeas no fueron construidos para soportar estas temperaturas", señaló.

Récords históricos de temperatura en varios países europeos

Durante el fin de semana, varios países batieron marcas históricas.

República Checa registró una temperatura récord de 41,9 °C.

Alemania alcanzó máximas locales de 41,7 °C, luego de haber llegado a 41,5 °C el sábado.

Suiza marcó 39 °C en Basilea, un récord para el mes de julio.

También se reportaron temperaturas sin precedentes en Dinamarca.

Las altas temperaturas afectaron a decenas de millones de personas, obligando a las autoridades a implementar medidas de emergencia para proteger a la población más vulnerable.

Francia registró un fuerte aumento de muertes en los hogares

En Francia, las autoridades sanitarias informaron que el impacto del calor se concentra especialmente en las personas mayores de 65 años.

Además, señalaron que se produjo un incremento del 40% en las muertes ocurridas en domicilios, una cifra que refleja la gravedad del fenómeno.

Aunque para el inicio de la semana ningún departamento permanecerá bajo alerta roja, todavía 22 departamentos seguirán en alerta naranja, mientras millones de franceses continúan atravesando noches con temperaturas excepcionalmente elevadas.

La ola de calor también afectó eventos internacionales

Las consecuencias del calor extremo también alcanzaron actividades culturales.

La Semana de la Moda Masculina de París quedó envuelta en una polémica luego de que el desfile de Louis Vuitton utilizara una gigantesca ola artificial como parte de la escenografía.

En redes sociales surgieron críticas por el supuesto desperdicio de agua, aunque la empresa explicó que el recurso utilizado sería posteriormente reinyectado en la red de saneamiento, minimizando el impacto ambiental.

Un fenómeno que preocupa a las autoridades sanitarias

La OMS insistió en que las olas de calor representan una de las amenazas climáticas más letales para la salud pública y reiteró la necesidad de reforzar los sistemas de prevención, especialmente para proteger a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Mientras Europa continúa atravesando temperaturas récord, los organismos internacionales mantienen el monitoreo de la situación y advierten que los episodios de calor extremo serán cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático.

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