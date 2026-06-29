Marcela Pagano apuntó contra los Milei por el caso Adorni: "Estaría muy preocupada por la mujer de Adorni"
La diputada nacional sostuvo que Manuel Adorni "va a ser procesado", acusó al Gobierno de haber "encubierto su corrupción" y afirmó que la pareja del exjefe de Gabinete podría convertirse en una pieza clave para la investigación judicial. También pidió que la Justicia avance sobre Javier y Karina Milei.
Resumen para apurados
- La diputada Marcela Pagano acusó en televisión al Gobierno de encubrir al exjefe de gabinete Manuel Adorni por presunta corrupción y pidió investigar a Javier y Karina Milei.
- Pagano afirmó que Adorni será procesado por pruebas de desvíos de fondos y advirtió que la defensa judicial de su pareja, Bettina Angeletti, será clave en el avance de la causa.
- La denuncia expone las internas de La Libertad Avanza y el impacto judicial podría debilitar el discurso anticorrupción del oficialismo de cara a las elecciones legislativas.
La diputada nacional Marcela Pagano lanzó duras acusaciones contra el Gobierno nacional al referirse a la investigación judicial que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni. En una entrevista televisiva, aseguró que el exfuncionario "va a ser procesado", sostuvo que existen "muchos elementos probatorios" en su contra y afirmó que la figura de Bettina Angeletti, pareja del exfuncionario, podría ser determinante en el avance de la causa.
"Si fuese los Milei, estaría muy preocupada por la figura de Bettina Angeletti", afirmó la legisladora durante una entrevista en Modo Fontevecchia, emitida por Net TV y Radio Perfil.
"El Gobierno encubrió la corrupción de Adorni"
Pagano sostuvo que la salida de Adorni del Gobierno era inevitable debido al avance de la investigación judicial y cuestionó con dureza al oficialismo.
"Va a ser procesado porque los elementos probatorios ya son muchos. Ya hay cuestiones obscenas", afirmó.
Además, acusó directamente al Gobierno de proteger al exfuncionario.
"Al encubrir la corrupción de Adorni, demostraron que están de acuerdo", aseguró.
Según la diputada, la investigación reúne evidencias sobre presuntas maniobras irregulares vinculadas con gastos personales, declaraciones juradas y supuestas acciones para obstaculizar la investigación.
La advertencia sobre Bettina Angeletti
Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la referencia a Bettina Angeletti, pareja de Manuel Adorni.
Pagano afirmó que la consultora creada por Angeletti habría funcionado como una estructura para facturar servicios a empresas vinculadas con el Estado y aseguró que la estrategia judicial de ambos podría diferenciarse.
"Sé que Bettina Angeletti había planteado la alternativa de tener una defensa separada de la estrategia del marido", sostuvo.
La legisladora consideró que esa situación podría acelerar el avance de la investigación judicial.
Pidió investigar a Javier y Karina Milei
La diputada también reclamó que la Justicia amplíe la investigación hacia las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
"Ojalá la Justicia investigue para arriba", expresó.
En ese sentido, planteó que deben determinarse las eventuales responsabilidades del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para establecer si conocían las presuntas irregularidades denunciadas.
Según Pagano, la investigación debería esclarecer si existieron supuestos pagos para acceder a reuniones con funcionarios o para obtener información privilegiada sobre decisiones del Gobierno.
"Karina Milei es quien toma las decisiones"
Durante la entrevista, la diputada también sostuvo que el verdadero poder político dentro del Gobierno reside en Karina Milei.
"Karina es la presidenta. Karina es la que toma el mando de las reuniones ministeriales y decide quién asciende y quién sale de La Libertad Avanza", afirmó.
Asimismo, consideró que la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete fue una decisión exclusiva de la hermana del Presidente y describió al oficialismo como "un Gobierno que tiene más internas que funcionarios".
Críticas al rumbo económico
Pagano también cuestionó la situación económica y aseguró que existe una fuerte diferencia entre los indicadores oficiales y la realidad cotidiana.
Afirmó que las pequeñas y medianas empresas atraviesan una crisis profunda, advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo y sostuvo que el oficialismo "ya no puede sostener el discurso del combate a la casta".
Finalmente, señaló que el resultado electoral de 2027 dependerá de la evolución de la economía y aseguró que solo continuará en la política si existe "un verdadero modelo de país" con el que se sienta identificada.
Cabe recordar que las declaraciones de Marcela Pagano constituyen opiniones y acusaciones políticas. Cualquier eventual responsabilidad penal de los funcionarios mencionados dependerá de las investigaciones judiciales en curso y de las resoluciones que adopte la Justicia.