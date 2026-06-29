Marcela Pagano apuntó contra los Milei por el caso Adorni: "Estaría muy preocupada por la mujer de Adorni"

La diputada nacional Marcela Pagano lanzó duras acusaciones contra el Gobierno nacional al referirse a la investigación judicial que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni. En una entrevista televisiva, aseguró que el exfuncionario "va a ser procesado", sostuvo que existen "muchos elementos probatorios" en su contra y afirmó que la figura de Bettina Angeletti, pareja del exfuncionario, podría ser determinante en el avance de la causa.