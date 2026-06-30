Pedidos de interpelación a Adorni: el Congreso quedó en suspenso

La primera en ser convocada fue la de la Cámara de Diputados que preside el libertario de Santa Fe Nicolás Mayoraz. Para ese encuentro había seis expendientes impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el sector opositor de Provincias Unidas. Mismo destino tuvo la reunión que había convocado el fueguino Agustín Coto para este miércoles en el Senado, con la diferencia que el expediente a tratar era impulsado por el titular del PRO (bloque aliado del oficialismo), Martín Goërling Lara.