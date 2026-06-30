Política

Pedidos de interpelación a Adorni: el Congreso quedó en suspenso

En La Libertad Avanza confían en que a partir de ahora podrán avanzar con las reformas pendientes.

FRENO. Los pedidos de interpelación a Adorni quedaron sin tratarse.
FRENO. Los pedidos de interpelación a Adorni quedaron sin tratarse.
30 Junio 2026

Consumada la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fueron suspendidas las reuniones convocadas por las comisiones de Asuntos Constitucionales, donde cada Cámara iba a tratar sendos pedidos de interpelación seguida de la moción de censura al funcionario saliente.

La primera en ser convocada fue la de la Cámara de Diputados que preside el libertario de Santa Fe Nicolás Mayoraz. Para ese encuentro había seis expendientes impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el sector opositor de Provincias Unidas. Mismo destino tuvo la reunión que había convocado el fueguino Agustín Coto para este miércoles en el Senado, con la diferencia que el expediente a tratar era impulsado por el titular del PRO (bloque aliado del oficialismo), Martín Goërling Lara.

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Finalizado el tema Adorni, por el cual la presidencia de bloque oficialista de la Cámara alta consideró durante los últimos tres meses que había paralizado el Parlamento, en La Libertad Avanza confían en que a partir de ahora podrán avanzar con las reformas pendientes.

Estrategia legislativa

En esta nueva etapa, el Gobierno reordenará su estrategia legislativa y sus alianzas en ambas cámaras. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la aprobación de los pliegos de funcionarios de Cancillería y del Poder Judicial, postergados por la crisis de la semana pasada, podrían ser los temas centrales del próximo debate en la Cámara alta.

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Aunque el gran objetivo del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, será la eliminación de las elecciones primarias PASO, un capitulo que forma parte de la Reforma Electoral enviada por el presidente Javier Milei al Senado y que Diego Santilli lo venía conversando con los gobernadores dialoguistas cuando ocupó la cartera de Interior.

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