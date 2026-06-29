Francia y Suecia se cruzan en un duelo de alto voltaje en los 16avos del Mundial

El duelo de esta martes desde las 18 entre Francia y Suecia, por los 16avos de final del Mundial 2026, promete ser el plato fuerte de la jornada. Para el equipo subcampeón, uno de los pocos seleccionados que cerró la fase de grupos con puntaje perfecto, arranca el verdadero camino hacia el título. En frente estará un combinado escandinavo impredecible, capaz de pasar del cielo al infierno en cuestión de minutos, pero dispuesto a dar el gran golpe sin ningún tipo de complejos. El ganador enfrentará a Paraguay en octavos.