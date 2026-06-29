Francia y Suecia se cruzan en un duelo de alto voltaje en los 16avos del Mundial

Resumen para apurados
- Francia y Suecia se enfrentan este martes a las 18:00 por los 16avos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, buscando clasificar a la siguiente ronda.
- Los galos llegan con puntaje perfecto y un ataque letal liderado por Mbappé, mientras que los escandinavos clasificaron con dudas pero con una delantera de gran peligro.
- El ganador del encuentro se medirá ante Paraguay en octavos de final. Para Francia, máxima favorita, cualquier resultado que no sea llegar a la final será un fracaso.
El duelo de esta martes desde las 18 entre Francia y Suecia, por los 16avos de final del Mundial 2026, promete ser el plato fuerte de la jornada. Para el equipo subcampeón, uno de los pocos seleccionados que cerró la fase de grupos con puntaje perfecto, arranca el verdadero camino hacia el título. En frente estará un combinado escandinavo impredecible, capaz de pasar del cielo al infierno en cuestión de minutos, pero dispuesto a dar el gran golpe sin ningún tipo de complejos. El ganador enfrentará a Paraguay en octavos.
El conjunto dirigido por Didier Deschamps, quien ya está de regreso con el plantel tras viajar a su país por el fallecimiento de su madre, llega con un poder de fuego descomunal. Con un registro perfecto tras vencer a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), los galos anotaron 10 goles en tres partidos. El gran argumento es su ramillete de estrellas: Kylian Mbappé, capitán y pesadilla defensiva que ya suma 16 gritos en Mundiales, y Ousmane Dembélé, el dueño del Balón de Oro que viene de clavar un triplete.
Pese a la falta de la fluidez colectiva que se le reclama a tanta figura, el DT mantendrá su bloque sólido atrás, con Théo Hernandez o Lucas Digne en el lateral y la chance de Manu Koné en el medio. Para Francia, cualquier destino que no sea la final del 19 de julio en este mismo MetLife Stadium podría ser considerado un fracaso.
Suecia, en cambio, transita una montaña rusa. El equipo de Graham Potter debutó goleando 5-1 a Túnez, sufrió un durísimo cachetazo por idéntico resultado ante Países Bajos y selló su clasificación como uno de los mejores terceros al empatar 1-1 con Japón, gracias a un golazo de Anthony Elanga y las manos salvadoras de Widell Zetterström.
Su gran carta de presentación es una dupla ofensiva que envidiaría medio planeta: Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Si logran disimular sus desacoples defensivos y lastimar de contra, los escandinavos prometen batalla. Aunque el historial reciente en Nations League favorece a los galos, será el primer enfrentamiento mundialista de la historia entre ambos.