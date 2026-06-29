Cómo vive una estudiante alemana el Mundial 2026 desde Tucumán: "En Argentina el fútbol forma parte de la vida cotidiana"

Más allá del fútbol, la experiencia también la obligó a adaptarse a costumbres completamente distintas. La siesta fue una de las primeras. "En Alemania, entre las 14 y las 16 es el horario para salir, hacer compras o juntarse con amigos. Acá está todo cerrado y al principio me costó acostumbrarme", se sincera. También incorporó hábitos argentinos que ya forman parte de su rutina. "Ahora meriendo todos los días. En Alemania hacemos tres comidas; acá son cuatro. También adopté un poco la forma de hablar y algunas costumbres", señala.