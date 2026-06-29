Orlando Gill tuvo su revancha: de la eliminación con San Lorenzo a hacer historia en el Mundial

Hace apenas unas semanas, Orlando Gill abandonó la cancha con una sensación amarga. Había atajado dos penales frente a River en los octavos de final del Torneo Apertura, pero San Lorenzo igualmente quedó eliminado. Esta vez, la historia tuvo un final completamente distinto. En el Mundial 2026 volvió a detener dos remates desde los doce pasos, pero el premio fue mucho mayor: eliminó a Alemania y se convirtió en el héroe de Paraguay.